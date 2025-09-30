ЕР СРБИЈА ОБЕЛЕЖАВА ГОДИНУ ДАНА ДИРЕКТНЕ ЛИНИЈЕ ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И ГУАНГЏОУА Лако до једног од најзначајнијих економских центара Азије ВЕЛИКИ БРОЈ ПУТНИКА И ПОЗИТИВНИХ РЕАКЦИЈА
Ер Србија обележава прву годишњицу директне авио-линије између Београда и Гуангџоуа, једног од највећих и најзначајнијих градова у Народној Републици Кини.
Први лет на овој рути реализован је 30. септембра 2024. године, чиме је успостављена директна веза Србије са Кином.
-Летови између Београда и Гуангџоуа покренути су са циљем да додатно повежемо Србију са једним од најзначајнијих економских центара Азије. Поносни смо на резултате које смо постигли у протеклих годину дана. Број путника и позитивне реакције потврђују да смо препознали потребе тржишта и отворили врата за даљу сарадњу и размену између наших земаља - изјавио је Јиржи Марек, генерални директор Ер Србије.
Поред Гуангџоуа, Ер Србија од јануара 2025. године успешно саобраћа и на линији између Београда и Шангаја, чиме додатно доприноси повезивању Србије са кључним кинеским дестинацијама.
Ер Србија ће наставити да развија своју међународну мрежу у складу са глобалним трендовима и потребама путника, са посебним фокусом на линије које повезују Европу и Азију. Повезивање Београда са Гуангџоуом, па затим са Шангајем, не само да олакшава путовања, већ доприноси економским, трговинским и културним разменама између Србије и Кине.