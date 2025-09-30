overcast clouds
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕР СРБИЈА ОБЕЛЕЖАВА ГОДИНУ ДАНА ДИРЕКТНЕ ЛИНИЈЕ ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И ГУАНГЏОУА Лако до једног од најзначајнијих економских центара Азије ВЕЛИКИ БРОЈ ПУТНИКА И ПОЗИТИВНИХ РЕАКЦИЈА

30.09.2025. 10:34 10:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ер србија
Фото: Промо Ер Србија

Ер Србија обележава прву годишњицу директне авио-линије између Београда и Гуангџоуа, једног од највећих и најзначајнијих градова у Народној Републици Кини.

Први лет на овој рути реализован је 30. септембра 2024. године, чиме је успостављена директна веза Србије са Кином.

-Летови између Београда и Гуангџоуа покренути су са циљем да додатно повежемо Србију са једним од најзначајнијих економских центара Азије. Поносни смо на резултате које смо постигли у протеклих годину дана. Број путника и позитивне реакције потврђују да смо препознали потребе тржишта и отворили врата за даљу сарадњу и размену између наших земаља - изјавио је Јиржи Марек, генерални директор Ер Србије.

Поред Гуангџоуа, Ер Србија од јануара 2025. године успешно саобраћа и на линији између Београда и Шангаја, чиме додатно доприноси повезивању Србије са кључним кинеским дестинацијама.

Ер Србија ће наставити да развија своју међународну мрежу у складу са глобалним трендовима и потребама путника, са посебним фокусом на линије које повезују Европу и Азију. Повезивање Београда са Гуангџоуом, па затим са Шангајем, не само да олакшава путовања, већ доприноси економским, трговинским и културним разменама између Србије и Кине.

Ер Србија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај