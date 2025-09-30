ПРОЗУМЈЕРИ ЋЕ УСКОРО МОЋИ ДА СТРУЈУ ПРОДАЈУ КОМШИЈАМА Све више привредника "прави електричну енергију на крову" ЕВО КОЈИ СУ УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

Већ сад има доста домаћинстава која функционишу као прозјумери, а међу прозјумерима је и доста привредника. Иначе, прозјумери користе произведену електричну енергију за сопствене потребе, а вишкове који настану када производња превазилази потрошњу, пребацују у електродистрибутивни систем и користе их касније када имају потребу за већом количином електричне енергије него што могу да произведу.

Фото: Pixabay.com

Уз термин прозјумер, српско законодавство познаје и термин активни купац јер је у складу с енергетским прописима Европске уније нови Закон о енергетици увео ту категорију. То значи да предузећа и домаћинства која сама производе струју могу да је продају на тржишту без посредника. Домаћинства и привредници који из соларних панела сами производе струју за сада углавном покриваjу сопствене потребе, вишак могу да депонују у ЕПС-у и да је повлаче зими, када је већа потрошња за грејање. Нови закон је отворио могућност да се, управо с тим вишком, изађе на тржиште. Дакле, активни купац је крајњи купац или група крајњих купаца, који производе електричну енергију и могу да је складиште, али и продају, односно крајњи купац не мора да је користи само за своје потребе, може њом да тргује.

Иначе, како је недавно рекао саветник министарке рударства и енергетике Раде Мрдак, у том министарству се припремају уредбе које ће дефинисати административне и техничке услове прикључења на мрежу како би активни купац што пре заживео у пракси. По његовим речима, очекује се да до измена дође крајем октобра или почетком новембра, а након тога би требало да се убрза завршетак правила о раду система тако да цео правни оквир буде завршен - ако не до краја ове године, онда на пролеће следеће.

У Европској унији активни купац од 2019. године У Европској унији статус активног купца у енергетским директивама постоји још од 2019. године, али у том сегменту чланице различито напредују. По речима председнице Удружења за право енергетике Србије Браниславе Лепотић Ковачевић, домаћинства, купци, произвођачи чине мање од пет посто домаћинства у већини земља ЕУ, а у Белгији и Холандији око 25 посто, а у Немачкој, Пољској и на Малти између пет и десет посто. Могућност трговине у ЕУ је све популарнија за енергетске заједнице које формирају, рецимо, станари неке стамбене зграде и заједнички на кров поставе соларне панеле, а вишком струје снабдевају вртић, школу или пекару у окружењу.

По речима стручњака за енергетику из „Савез енергетичара” Жељка Марковића и прозјумери, практично, припадају категорији активних купаца, али они имају могућност да користе мрежу као виртуалну батерију - да произведу струју, а онда када им је потребна да је, по истој цени, повуку.

Фото: Pixabay.com

- Активни купци су, с друге стране, заправо тржишни купци који произведену струју предају снабдевачу с којим улазе у комерцијални однос и то се обрачунава и даље развија по тржишним принципима - каже Марковић. - Они могу да склопе уговор с оним ко им понуди најбоље услове. Домаћинства, као и стамбене заједнице у нашој земљи моћи ће да буду и купци/произвођачи и активни купци. Треба рећи и то да су, ипак, активни купци чешће фирме и компаније које имају веће соларне панеле и већу инсталисану снагу.

За сада у Србији још нема активних купаца иако та могућнист постоји у закону јер је потребно да се одређени подзаконски акти ускладе са законским решењима. Што се тиче прозјумера, њихов број расте па у Србији има више од 5.300 домаћинстава и предузетника који на крововима својих кућа и предузећа производе струју из соларних панела.

