ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ Све више струје с крова

Фото: Pixabay.com

Све више домаћинстава и предузећа у Србији одлучује да постане прозјумер, односно купац-произвођач електричне енергије, али развој прате ограничења.

Овај модел доноси значајне уштеде на рачунима и доприноси смањењу загађења, саопштио је Центар за унапређење животне средине. Јелена Стојковић Терзић са Електротехничког факултета у Београду, коауторка студије о прозјумерима, истакла је да овај модел доноси вишеструке користи. 

– Модел производње електричне енергије за сопствене потребе доноси вишеструке користи, децентрализује производњу, повећава сигурност снабдевања и стабилизује цене. Грађани постају произвођачи, смањују своје рачуне и директно учествују на тржишту енергије – истакла је Стојковић Терзић. 

Како је наведено, развој прозјумера у Србији отежавају регулаторни, институционални, економски, друштвени и технички изазови. То укључује неусклађен и рестриктиван правни оквир, компликоване административне процедуре, недостатак подршке и координације међу надлежним институцијама, високе почетне трошкове и ограничен приступ субвенцијама, ниску свест и отпор грађана, као и застарелу инфраструктуру и недовољну дигитализацију система.

Иако изазова има много, они представљају и прилику да се на бројне начине, корак по корак, унапреди рад система и омогући већем броју грађана да се укључе у производњу електричне енергије за сопствене потребе.

