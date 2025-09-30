Гаси се постројење вредно 2,2 милијарде долара! КАДА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА ПОСТАНЕ ПРОБЛЕМ Најмање 6.000 птица годишње погине у соларном парку Иванпах!
Соларни парк у САД, вредан више милијарди долара, суочава се са гашењем. Постројење је производило знатно мање енергије него што је првобитно било очекивано.
Соларни парк Иванпах у пустињи Мојаве у Калифорнији требало је да унапреди коришћење обновљивих извора енергије и да знатно допринесе климатски прихватљивој производњи струје. Међутим, пројекат вредан 2,2 милијарде долара (око 1,8 милијарди евра) сада треба да буде угашен, преноси New York Post.
Сматран највећом соларном електраном на свету
Изградња парка почела је 2010. године, а завршена четири године касније. На отварању, Иванпах је важио за највећу соларну електрану на свету.
Састоји се од три торња висине 140 метара и скоро 174.000 компјутерски контролисаних огледала – тзв. хелиостата – која скупљају сунчеву светлост и претварају је у електричну енергију. Огледала фокусирају светлост до те мере да се у појединим деловима постројења достижу температуре и до 1.000 степени.
Гашење постројења планирано је за 2026. годину. Разлог: Иванпах није испоручивао очекивану количину енергије. Чак је морао да користи природни гас да би остао у погону.
Иванпах: Најмање 6.000 птица годишње угине
Иако је у почетку сматран револуционарним, Иванпах није могао да одржи корак са новијим и јефтинијим технологијама. Стручњак за обновљиве изворе енергије Едвард Смелоф изјавио је за New York Post да се та технологија не може скалирати и да је у међувремену застарела. Модерна фотонапонска технологија претвара сунчеву светлост директно у енергију и далеко је ефикаснија.
Поред ниске ефикасности, појавио се и други проблем: према подацима научне организације American Association of Avian Pathologists, најмање 6.000 птица годишње угине у Иванпаху, јер лете право у интензивно концентрисану сунчеву светлост.
Четири чињенице о соларним електранама
Предности: Фотонапонске електране користе чист и обновљив извор енергије, помажу у смањењу трошкова за струју и грејање, и пружају већу независност од раста цена енергије.
Недостаци: Производња струје зависи од локације, временских услова и годишњег доба. Такође, инсталације је потребно редовно чистити како би се одржале на пуној снази.
Трошкови: Цене фотонапонских електрана у последњим годинама знатно су пале, пре свега због јефтинијих соларних модула. Типична соларна електрана од 7 kWp за породичну кућу, укључујући монтажу и пуштање у рад, кошта око 12.600 евра.
Соларне електране на равним крововима: Модули се постављају на носаче чији се нагиб може флексибилно подешавати. Између редова остављају се пролази да би се избегло засењивање и олакшало одржавање. Носачи омогућавају и боље хлађење, а самим тим и већу ефикасност, али су трошкови уградње обично виши него код косих кровова.