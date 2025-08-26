few clouds
НА МЕСТУ СТАРОГ РУДАРСКОГ ОДЛАГАЛИШТА САДА СЕ ПРОИЗВОДИ ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Прва соларна електрана отворена у Србији, њена јачина моћи ће да снабдева 3.000 домаћинстава или две средње фабрике

26.08.2025. 13:05 13:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
paneli
Фото: Ministarstvo rudarstva i energetike/unsplash.com/Ilustracija

Соларне електране су постројења која користе сунчеву енергију да би производила електричну енергију.

Управо једно такво постројење које користи сунчеву енергију како би производило електричну енергију отворено је први пут у нашој земљи, у Костолцу. 

„Петка“ је пуштена у пробни рад средином јула, а јачине је 10 мегавата, што значи да може да произведе струју за 3.000 домаћинстава или две фабрике средње величине.

Постројење је направљено на месту старог рударског одлагалишта, где ће се сада производити чиста енергија, што је уједно и добар пример како стару енергију можемо искористити за нову.

paneli
Фото: unsplash.com

Соларне електране имају много предности попут обновљивог извора енергије јер је сунце неисцрпан ресурс, нема емисије штетних гасова, односно не загађују ваздух ни животну средину и процес одржавања је мали- када се једном поставе, раде дуго са минималним интервенцијама.

Овакав вид је распрострањен широм света, од Кине, Америке, Немачке, Шпаније и Аустралије.
 

костолац соларна електрана Министарство рударства и енергетике
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
