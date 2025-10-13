АЛАРМАНТНИ ПОДАЦИ СА ЕВРОПСКОГ ТРЖИШТА! Половњаци са скривеним оштећењима и фалсификованом КИЛОМЕТРАЖОМ погађају купце широм ЕУ
Европско тржиште половних аутомобила процењено је на 635 милијарди евра у 2024. години, али и даље остаје под снажним утицајем превара.
Чак 4,9 одсто половних аутомобила у 2024. имало је фалсификовану километражу, док је код 40 одсто утврђено постојање оштећења.
Пре седам година, Европски парламент је проценио да преваре с километражом годишње проузрокују губитке између 1,31 до 8,77 милијарди евра. Новија истраживања указују на то да ти губици износе око 5,3 милијарде евра годишње, при чему многи случајеви остају неоткривени.
Осим финансијских губитака, прикривање историје оштећења возила представља озбиљан безбедносни ризик за купце на тржишту половних аутомобила.
Решења за борбу против превара већ постоје, али ефикасно сузбијање превара у овом сектору захтева сарадњу привреде и јавног сектора на нивоу Европске уније.
Европски модел злоупотребљавају и преваранти
Преваранти на тржишту половних аутомобила у неким државама чланицама ЕУ ненамерно имају користи од европских правила о приватности.
Разлог за то је што ГДПР веома широко дефинише појам личних података, што компанијама које раде с подацима о возилима отежава размену информација – чак и када је ризик по приватност минималан.
– Европа може боље да усклади заштиту личних података са пружањем стварних алата европским сцалеуп компанијама, како би оне наставиле да расту и постале конкурентне на светском тржишту. Новац није једино решење – Европска унија мора да омогући лакши приступ и коришћење података, посебно када је реч о асиметрији информација која настаје приликом промене власништва над возилима. Када аутомобил пређе у руке новог власника, подаци о њему често заостају за стварним возилом. Ипак, интересовање потрошача за те информације остаје исто – зато подаци морају да сустигну аутомобил. То подразумева решавање ширег проблема фрагментације података и обезбеђивање да подаци прате имовину и током промене власништва – наводи Рокас Медонис, генерални директор литванске компаније царВертицал, која се бави извештајима о историји возила.
Сматра да је борба против превара на тржишту половних возила тренутно изузетно тешка.
– Државе не размењују увек податке о возилима, многи записи о километражи или оштећењима никада нису дигитализовани, а у ЕУ не постоји јединствен систем за праћење продаје аутомобила. Све то олакшава скривање оваквих превара. Оваква пракса штети и потрошачима и савесним компанијама, док преваранти од тога профитирају – каже Р. Медонис.
Фрагментиран приступ јединственом тржишту
И поред тога што су чланице ЕУЦАРИС-а (Европски систем за информације о аутомобилима и возачким дозволама) и имају свеобухватно праћење података о возилима унутар свог тржишта, земље попут Немачке, Италије, Белгије и Холандије и даље ограничавају размену одређених информација о историји возила која се извозе.
Немачка, највећи извозник половних аутомобила у ЕУ која снабдева друга европска тржишта, годишње извезе скоро 2 милиона половних аутомобила, мада званични трговински подаци бележе шест пута мањи број. Подаци које држава пружа су ограничени због прописа о заштити личних података (ГДПР). Савезна управа за моторни саобраћај (КБА) у Немачкој располаже напредним системима за регистрацију возила који омогућавају детаљно праћење њихове историје. Међутим, потпун приступ подацима је и даље ограничен и не користи се за заштиту јавног интереса.
Белгија и Холандија функционишу слично – иако имају софистициране системе за праћење података о возилима на домаћем тржишту, попут „Цар-Пасс“, „Натионале Ауто Пас“ или РДW (холандске управе за возила), који су драстично смањили преваре са километражом унутар својих земаља, они истовремено ограничавају свеобухватну размену података за извезена возила, остављајући купце из других држава чланица ЕУ рањивим.
Италија такође не дели редовно податке о оштећењима на половним аутомобилима са другим земљама у ЕУ.
Овај приступ давања приоритета домаћем тржишту, присутан у неким европским земљама, угрожава заштиту потрошача на нивоу ЕУ и шире циљеве јединственог тржишта. Поред тога, будући да се велики број аутомобила увози из истих западних земаља, недостатак доступности угрожава купце у другим државама, посебно у Источној Европи.
Транспарентност и приватност могу постојати истовремено
Европска унија нуди добре примере из којих можемо учити, где транспарентност и приватност могу ићи руку под руку.
Шведска и Финска успеле су да постигну равнотежу између заштите приватности и дељења података о половним аутомобилима, чиме штите не само интересе локалних потрошача, већ и потрошаче из других земаља када возило пређе границу.
У Шведској агенцији за саобраћај и финском Трафицому, купци аутомобила могу једноставно приступити информацијама о историји возила, укључујући километражу, податке о власништву и резултате техничког прегледа. За очување транспарентности, важно је да информације буду доступне уз број возила када аутомобили напуштају земљу, и да обе земље доставе ове податке.
Велика Британија такође омогућава отворен приступ подацима о возилима, што подржава снажну индустрију провера која купцима помаже да избегну преваре. Иако је британско тржиште углавном оријентисано на домаће купце, њихов модел размене података представља добар пример равнотеже између приватности и транспарентности.
Потреба за стандардизацијом и дељењем информација унутар ЕУ
Ради заштите грађана, Европска унија мора да дефинише и усагласи међусобну примену Акта о подацима, Директиве о отвореним подацима и ГДПР-а. Увођење транспарентног, јединственог оквира за приступ подацима о возилима у целој ЕУ помогло би у смањењу превара, обнављању поверења и остваривању циљева праведне дигиталне економије.
– Јасније регулативе и боља размена података заштитиће купце, подржати поштене компаније и ојачати европску дигиталну економију. Питање је: да ли је важније сачувати податке који не откривају личне информације, а помажу купцима да стекну реалну слику о стању аутомобила, или заштитити продавце који желе да прикрију важне чињенице – пита Рокас Медонис.