ГАС И УГАЉ ПОНОВО СПАСАВАЈУ НЕМАЧКУ Ветроенергија дословно стала, цена струје скочила 

13.10.2025. 17:38 17:45
n

БРИСЕЛ: Производња енергије из ветра у Немачкој данас је дословно стала, па је земља поново морала да посегне за електранама на угаљ и гас, а просечне цене електричне енергије за сутра скочиле су на 156,14 евра по мегават-сату, на највиши ниво од фебруара.

Слаби ветрови широм Немачке оборили су производњу из ветроелектрана, а Блумберг процењује да ће ова земља сутра из ветра произвести само 8,3 гигавата енергије, што је мање од половине нивоа забележеног прошлог месеца.

Немачка је овог пролећа и лета уживала у нижим ценама струје захваљујући обиљу обновљивих извора, нарочито соларне енергије.

Међутим, како температуре опадају и потражња расте, свако слабљење ветра доводи до наглог скока цена.

У уторак ће, према проценама, ветар покривати мање од 15 одсто очекиване потрошње електричне енергије у Немачкој, што је најнижи удео у последњих неколико месеци.

Посебно нагли скок цена струје забележен је у вечерњем термину, између 18.45 и 19.00 часова, када су цене премашиле 500 евра по мегават-сату, што одражава раст потрошње у домаћинствима и индустрији.

Производња енергије из термоелектрана на чврсти угаљ у Немачкој порасла је истовремено на највиши ниво од априла и премашила шест гигавата, додаје њујоршка агенција.

У Француској је ситуација знатно стабилнија. Цена струје за дан унапред износи 95,11 евра по мегават-сату, јер та земља захваљујући великом броју нуклеарних реактора успева да ублажи утицај променљиве производње из обновљивих извора.

немачка угаљ гас
