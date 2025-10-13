overcast clouds
Чудо под Селичевицом ПРОЦВЕТАЛА ЈАБУКА У ОКТОБРУ Стари кажу - рађаће се деца и све ће да буја од живота

13.10.2025. 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Глас југа
Коментари (0)
јабука
Фото: Ilustracija pixabay

У селима испод Селичевице, у Заплању, мештани су ових дана сведоци несвакидашњег призора – јабука у цвату, и то усред октобра, када се природа већ спрема за јесење боје и прве хладне дане.

Деведесетогодишњи Чедомир Величковић из овог краја каже да се не сећа да је тако нешто икада раније видео.

„За својих деведесет година нисам запамтио да јабука цвета у октобру. Ово је први пут“, каже он.

Док стручњаци овакве појаве објашњавају климатским променама и продуженим топлим периодима, Заплањци имају своје тумачење.

„Кажу стари – кад јабука процвета у јесен, биће родна година.

Све ће да роди. Чак ће и деца да се рађају испод Селичевице и Суве планине, а овце ће да близне“, поручује Чедомир.

Веома је необично, али  јабука може процветати у октобру, иако то није уобичајено за њено природно доба цветања, које је у пролеће, обично у априлу или мају.

То се дешава због промена временских услова, односно ако после дужег топлог периода уследи киша и затим поново високе температуре, биљка може “помислити” да је пролеће.  Стрес биљке – оштећења, суша или нагле промене температуре могу пореметити њен вегетативни циклус. Одређене сорте јабука су осетљивије и могу повремено “друго цветање” имати у јесен.

У Србији су забележени такви случајеви у неколико наврата последњих година — нарочито у јужним деловима земље, када су октобарски дани били натпросечно топли.

У времену када временске прилике све чешће изненађују, овај призор под Селичевицом подсећа да природа увек има своје тајне и да, чак и у октобру, уме да процвета.

