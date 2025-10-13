Чудо под Селичевицом ПРОЦВЕТАЛА ЈАБУКА У ОКТОБРУ Стари кажу - рађаће се деца и све ће да буја од живота
У селима испод Селичевице, у Заплању, мештани су ових дана сведоци несвакидашњег призора – јабука у цвату, и то усред октобра, када се природа већ спрема за јесење боје и прве хладне дане.
Деведесетогодишњи Чедомир Величковић из овог краја каже да се не сећа да је тако нешто икада раније видео.
„За својих деведесет година нисам запамтио да јабука цвета у октобру. Ово је први пут“, каже он.
Док стручњаци овакве појаве објашњавају климатским променама и продуженим топлим периодима, Заплањци имају своје тумачење.
„Кажу стари – кад јабука процвета у јесен, биће родна година.
Све ће да роди. Чак ће и деца да се рађају испод Селичевице и Суве планине, а овце ће да близне“, поручује Чедомир.
Веома је необично, али јабука може процветати у октобру, иако то није уобичајено за њено природно доба цветања, које је у пролеће, обично у априлу или мају.
То се дешава због промена временских услова, односно ако после дужег топлог периода уследи киша и затим поново високе температуре, биљка може “помислити” да је пролеће. Стрес биљке – оштећења, суша или нагле промене температуре могу пореметити њен вегетативни циклус. Одређене сорте јабука су осетљивије и могу повремено “друго цветање” имати у јесен.
У Србији су забележени такви случајеви у неколико наврата последњих година — нарочито у јужним деловима земље, када су октобарски дани били натпросечно топли.
У времену када временске прилике све чешће изненађују, овај призор под Селичевицом подсећа да природа увек има своје тајне и да, чак и у октобру, уме да процвета.