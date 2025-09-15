АПОКАЛИПСА НА ПОМОЛУ! Море гута Аустралију, милион и по људи у опасности ЗАГАЂИВАЊЕ ДОЛАЗИ НА НАПЛАТУ
КАНБЕРА: Према извештају о националној процени климатског ризика, милион и по Аустралијанаца који живе у приобалним подручјима биће угрожени порастом нивоа мора до 2050. године.
Прва национална процена климатског ризика у Аустралији упозорава и на чешће и озбиљније климатске опасности попут поплава, циклона, топлотних таласа, суша и шумских пожара, преноси Би-Би-Си.
„Аустралијанци већ данас живе са последицама климатских промена, али је јасно да ће сваки степен загревања који сада спречимо помоћи будућим генерацијама да избегну најгоре последице у годинама које долазе“, рекао је министар за климатске промене Крис Боуен.
Извештај је разматрао три сценарија глобалног загревања – изнад 1,5 степена Целзијуса, изнад два степена и изнад три степена Целзијуса.
У извештају се наводи да је Аустралија, која је један од највећих загађивача на свету по глави становника, већ достигла загревање изнад 1,5 степена Целзијуса, уз напомену да би при повећању просечне температуре за три степена Целзијуса, смртни случајеви повезани са врућином у Сиднеју могли да порасту за више од 400 одсто, а да би се у Мелбурну скоро утростручити.
Извештај, који је објављен неколико дана пре него што влада објави своје циљеве смањења емисија за 2035. годину, наводи да ниједна аустралијска заједница неће бити имуна на климатске ризике који ће бити „каскадни, сложени и истовремени“.
У извештају се упозорава на већи број смртних случајева повезаних са топлотним таласом, лошији квалитет воде због јаких поплава и шумских пожара, као и на пад вредности некретнина.
Извештај је показао и да ће се до 2050. године број приобалних заједница које се налазе у „подручјима високог и веома високог ризика“ у Аустралији повећати, и да ће, ако ниво популације остане на садашњем нивоу, то значити да ће више од милион и по људи бити у опасности.