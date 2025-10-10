СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА Емпатија, солидарност и заједнички напори за здравије друштво
Светски дан менталног здравља обележава се 10. октобра сваке године, са циљем да подсети јавност на значај очувања менталног здравља и потребу за развијањем подршке онима који се суочавају са психолошким изазовима.
Тај дан установила је Светска здравствена организација (СЗО) 1992. године, како би се подигла свест о менталним поремећајима, уклониле предрасуде и подстакла глобална акција у правцу стварања друштва које брине о добробити сваког појединца.
Здравље и благостање
Одржавање доброг менталног здравља један је од кључних услова за постизање Циљева одрживог развоја Уједињених нација, нарочито Циља број 3 – „Добро здравље“, који је део Агенде 2030. Овај циљ не обухвата само физичко здравље, већ и психичко, емоционално и социјално благостање.
Светска здравствена организација процењује да се више од 450 милиона људи широм света суочава са неким обликом менталног поремећаја, док се број особа које доживљавају анксиозност, депресију или хронични стрес континуирано повећава.
Савремени начин живота, економска неизвесност, дигитална изолација, као и последице кризних ситуација попут пандемије и ратова све више утичу на психичко здравље људи. Због тога је ментално здравље препознато као глобални приоритет у оквиру одрживог развоја – јер без здравих, отпорних и задовољних појединаца нема ни стабилних, ни просперитетних заједница.
Здравље на послу – подједнак интерес запослених и послодаваца
Једна од тема која се све чешће повезује са Светским даном менталног здравља јесте психолошко благостање на радном месту. Истраживања показују да су стрес, сагоревање (burnout) и анксиозност међу водећим узроцима смањења продуктивности и дуготрајних боловања у радном окружењу. Процењује се да проблеми менталног здравља годишње коштају глобалну економију више од хиљаду милијарди долара због изгубљене продуктивности.
У развијеним земљама све више компанија уводи програме за очување менталног здравља запослених – од флексибилног радног времена, преко психолошког саветовања, до активности за јачање тимског духа и баланса између посла и приватног живота.
Послодавци који улажу у добробит својих запослених не само да граде здравије радно окружење, већ остварују и боље пословне резултате. Брига о менталном здрављу постаје препозната као инвестиција у људе, а не као трошак.
Емпатија је темељ здравог друштва
Ментално здравље није само индивидуално питање – оно је одраз стања друштва у целини. Када у заједници постоје емпатија, солидарност, поверење и отворен разговор о проблемима, људи лакше проналазе подршку и решења.
Стигма и ћутање су, нажалост, и даље присутни – али се управо обележавањем овог дана гради простор за разумевање и хуманост. Свако може допринети здравијем друштву: слушањем без осуде, пружањем охрабрења, тражењем помоћи када је потребна.
Како истичу стручњаци, бринути о свом менталном здрављу није знак слабости, већ зрелости и снаге.
Светски дан менталног здравља подсећа да се за ментално здравље треба борити сваки дан – у породици, школи, на послу и у заједници. Улагање у ментално здравље значи улагање у бољу будућност, у друштво које је здраво и отпорно.