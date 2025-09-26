МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АКЦИЈИ ЗА ЧИСТИЈЕ ОПШТИНЕ Потисани уговори за санацију несанитарних депонија у Ваљеву, Пироту и Мионици
Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је данас уговоре који омогућавају санацију, затварање и рекултивацију несанитарних депонија у Ваљеву, Пироту и Мионици, за шта је обезбеђено више од 500 милиона динара.
Како је саопштено из министарства, реч је о несанитарим депонијама које су више деценија угрожавале земљиште, ваздух и површинске и подземне воде, као и грађане тих локалних самоуправа.
„Веома је важно што ће кроз јавни конкурс министарства које водим почети решавање озбиљних еколошких изазова у Ваљеву, Пироту и Мионици, који су настали вишедеценијским неправилним одлагањем отпада на локалним несанитарним депонијама. За ту сврху смо обезбедили више од пола милијарде динара, што говори колико значаја придајемо решавању оваквих питања“, навела је Павков.
Како је додала, на несанитарној депонији у Ваљеву до марта ове године одлаган је отпад и из општина Љиг, Мионица и Ариље.
„Нашли смо алтернативне локације и створили услове за почетак санације ове депоније. Сада крећемо у прву фазу - уређење целе површине депоније, да би у другој фази она била потпуно санирана. Поступци санације друге две депоније за које сам потписала уговоре обезбедиће да више не угрожавају животну средину, што су чиниле претходних деценија“, казала је.
Павков је истакла да се то нарочито односи на депонију у Мионици која је на обали реке Рибнице где су отицале депонијске процедне воде што се више, како је нагласила, неће дешавати.
Министарка је навела да министарство последњих пет година континуирано ради на затварању несанитарних депонија и паралелно на изградњи регионалних центара за управљање отпадом.
„У последњих пет година смо затворили или смо у поступку затварања 15 несанитарних депонија. До сада смо кроз конкурсе министарства затворили и санирали депоније у Руми, Пожеги, Шапцу, Пријепољу, Богатићу, Лозници, Чачку, Трстенику, Бечеју, Прибоју и Зрењанину. У току је завршетак санације депонија у Тополи, Суботици и Прокупљу, а почели су радови и на санацији депоније у Смедереву“, навела је министарка.
Како је додала Павков, са данашњим уговорима наставља да се повећава број локалних самоуправа у којима се управљање отпадом ставља у законске оквире и унапређује животна средина и живот грађана.