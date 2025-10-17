overcast clouds
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИСКОРЕЊИВАЊА СИРОМАШТВА Подсетник на заједничку одговорност

17.10.2025.
ун
Фото: Pixabay

Међународни дан искорењивања сиромаштва обележава се сваког 17. октобра. Тај дан установила је Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године са циљем да се подигне свест о једном од највећих глобалних изазова — сиромаштву и социјалној искључености.

Ово је уједно и позив за државе, институције и грађане да препознају значај заједничког деловања у борби против неједнакости и економске несигурности.

Према подацима Уједињених нација, више од 700 милиона људи широм света и даље живи у екстремном сиромаштву, са мање од 2,15 америчких долара дневно. Сиромаштво је посебно изражено у земљама у развоју, али ни развијене земље нису поштеђене његових последица. Најугроженији су деца, старије особе, самохрани родитељи, незапослени, као и особе са инвалидитетом и њихове породице — групе које су често на маргини друштва и без приступа основним ресурсима.

Циљ одрживог развоја број 1: Сузбијање сиромаштва 

Борба против сиромаштва налази се у самом средишту Агенде одрживог развоја Уједињених нација до 2030. године. Циљ одрживог развоја број 1 гласи: „Искоренити сиромаштво у свим његовим облицима, свуда.“

Овај циљ подразумева да ниједна особа на планети не би требало да живи у условима екстремне оскудице — без приступа храни, води, здравственој заштити, образовању и сигурном становању. Уједињене нације предвиђају да би, уз одрживе политике, улагање у социјалну заштиту, образовање и родну равноправност, стотине милиона људи могло бити извучено из сиромаштва до 2030. године.
Ипак, глобалне кризе, климатске промене и оружани сукоби успоравају напредак. Зато је потребно заједничко деловање држава и међународних организација како би се смањиле економске и социјалне разлике. 

Обележавање Међународног дана искорењивања сиромаштва прилика је да се подсетимо да свако друштво има одговорност да не остави никога иза себе — да ниједно дете не одраста у оскудици и да сваки грађанин има могућност да достојанствено живи од свог рада.

