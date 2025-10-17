МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИСКОРЕЊИВАЊА СИРОМАШТВА Подсетник на заједничку одговорност
Међународни дан искорењивања сиромаштва обележава се сваког 17. октобра. Тај дан установила је Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године са циљем да се подигне свест о једном од највећих глобалних изазова — сиромаштву и социјалној искључености.
Ово је уједно и позив за државе, институције и грађане да препознају значај заједничког деловања у борби против неједнакости и економске несигурности.
Према подацима Уједињених нација, више од 700 милиона људи широм света и даље живи у екстремном сиромаштву, са мање од 2,15 америчких долара дневно. Сиромаштво је посебно изражено у земљама у развоју, али ни развијене земље нису поштеђене његових последица. Најугроженији су деца, старије особе, самохрани родитељи, незапослени, као и особе са инвалидитетом и њихове породице — групе које су често на маргини друштва и без приступа основним ресурсима.
Циљ одрживог развоја број 1: Сузбијање сиромаштва
Борба против сиромаштва налази се у самом средишту Агенде одрживог развоја Уједињених нација до 2030. године. Циљ одрживог развоја број 1 гласи: „Искоренити сиромаштво у свим његовим облицима, свуда.“
Овај циљ подразумева да ниједна особа на планети не би требало да живи у условима екстремне оскудице — без приступа храни, води, здравственој заштити, образовању и сигурном становању. Уједињене нације предвиђају да би, уз одрживе политике, улагање у социјалну заштиту, образовање и родну равноправност, стотине милиона људи могло бити извучено из сиромаштва до 2030. године.
Ипак, глобалне кризе, климатске промене и оружани сукоби успоравају напредак. Зато је потребно заједничко деловање држава и међународних организација како би се смањиле економске и социјалне разлике.
Обележавање Међународног дана искорењивања сиромаштва прилика је да се подсетимо да свако друштво има одговорност да не остави никога иза себе — да ниједно дете не одраста у оскудици и да сваки грађанин има могућност да достојанствено живи од свог рада.