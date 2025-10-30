overcast clouds
У ВРДНИКУ ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Владимир Гак указао на тему збрињавања органског отпада

30.10.2025. 15:58 16:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
војводина
Фото: vojvodina.gov.rs

Конференција о заштити животне средине отворена је данас у Врднику.

Догађај је организовао Иновативни кластер екологије и заштите животне средине уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, на чијем је челу секретар Немања Ерцег, који je председавао Програмском одбору конференције.

На отварању се обратила подсекретарка Бранкица Табак, која је навела да конференција обухвата више актуелних тема у области заштите животне средине укључујући одрживи развој, дигиталне трансформације, као и примену законских механизама, ради јачања институционалне сарадње.

То значи да за циљ има јачање капацитета система, али овај пут кроз размену искустава и примену добре праксе, изјавила је Бранкица Табак и додала да су учесници конференције представници јединица локалне самоуправе и привредног сектора.

Она је истакла да ће на тај начин бити омогућено да се препознају и детаљно утврде постојећи проблеми и прикажу примери добре праксе, као и да се, што је према њеним речима  најважније, упознају људи из различитих сектора и јединица локалне самоуправе.

Присутнима се обратио и председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак, који је истакао значај овог скупа и стручност свих панелиста и представника фирми који се баве заштитом животне средине, додавши да је то прилика у којој се може много научити.

Поменувши поглавље животне средине у процесу приступања Србије Европској унији, Гак је указао на тему збрињавања органског отпада, истакавши да је неопходно радити на тој области.

Током дводневне конференције, биће одржано пет панел-дискусија на којима ће бити речи о Закону о заштити животне средине, преради и збрињавању органског и грађевинског отпада, управљању електронским и електричним отпадом, као и о одрживом развоју и дигиталној трансформацији у контексту зелене економије.

Циљ Иновативног кластера екологије и заштите животне средине јесте унапређење животне средине, праћење савремених трендова у области екологије, управљање отпадом и суочавање са еколошким изазовима услед убрзаног технолошког и урбанистичког напретка.


На отварању су се обратили и председник Општине Ириг Тихомир Стојаковић и председник Скупштине Иновативног кластера екологије и заштите животне средине Урош Опачић.
 

заштита животне средине владимир гак отпад одрживи развој
Одрживи развој
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
