МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЗ ПАПИРА Kорак ка зеленијем и одговорнијем свету
Међународни дан без папира ове године се обележава 6. новембра и има за циљ да подстакне појединце, компаније и институције да смање употребу папира и размотре предности дигиталних решења.
Иако овај дан није званично установљен, широм света се користи као прилика да се подигне свест о значају очувања природних ресурса, енергетске ефикасности и дигиталне трансформације у свакодневном животу и пословању.
Прелазак на дигитални начин рада директно доприноси остваривању неколико циљева одрживог развоја Уједињених нација. Пре свега, Циљ 9 – Индустрија, иновације и инфраструктура промовише технолошки напредак и дигитализацију као покретаче одрживог развоја. Увођење е-докумената, дигиталних архива и електронских потписа модернизује пословање, смањује потрошњу папира и доприноси ефикаснијем управљању ресурсима.
Циљ 13 – Климатска акција истиче важност смањења емисија угљен-диоксида и борбе против климатских промена. Производња папира захтева огромне количине енергије и воде, док сеча шума, која прати овај процес, доприноси глобалном загревању и смањењу капацитета природе да апсорбује угљен-диоксид. Коришћењем дигиталних алтернатива можемо значајно смањити еколошки отисак и допринети климатској стабилности.
Такође, Циљ 15 – Живот на копну подсећа на потребу заштите шума и очувања биодиверзитета. Смањењем потрошње папира доприносимо очувању шумских екосистема, који су кључни за регулацију климе, задржавање влаге у земљишту и опстанак многих угрожених врста.
Дигитализација докумената, слање електронских фактура, е-потписи, онлајн комуникација и виртуелно архивирање само су неки од конкретних корака које можемо предузети како бисмо створили окружење у којем се мање користи папир.
Иако се Међународни дан без папира обележава само једном годишње, његова суштина је трајна – усвајање одрживих навика које доприносе очувању планете и стварању одговорнијег, модернијег друштва.