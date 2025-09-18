clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ГЕОЛОГА Чувари знања о Земљи и ресурсима

18.09.2025. 16:45 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
нис
Фото: Pixabay

Данас се обележава Међународни дан геолога, професије која стоји на самом почетку разумевања наше планете и управљања њеним природним богатствима.

Овај датум подсећа на значај геологије као једне од најстаријих наука, али и на савремену улогу геолога у очувању природе и одрживом развоју, у складу са Циљем 15 одрживог развоја Уједињених нација – Живот на копну.

Традиција и развој

У Србији, овај дан има посебно значење јер се повезује са вишедеценијским доприносом геолога у развоју енергетике, рударске индустрије и истраживања природних ресурса. Још од открића првих рудних лежишта у 19. веку, па до модерних геолошких истраживања, генерације стручњака дале су немерљив допринос развоју привреде и науке. Резултати њиховог рада огледа се у отварању рудника, коришћењу нафте и гаса, развоју геотермалне енергије, али и у пројектима заштите вода и земљишта.

нис
Фото: Pixabay

Српски геолози данас раде не само у земљи, већ и широм света, учествујући у међународним пројектима истраживања и процене ресурса. Њихово знање препознато је у највећим енергетским и истраживачким компанијама, што потврђује и чињеница да је геологија уједно и наука и професија која повезује локално искуство са глобалним изазовима.

Прва карика у нафтној индустрији

Професија геолога заузима кључно место у нафтној и гасној индустрији. Њихова стручност обухвата планирање стратегије истраживања нафте и гаса, израду геолошких модела седиментних басена и лежишта, процену нафтно-гасних и геотермалних ресурса, прорачун резерви у откривеним лежиштима, одређивање потенцијалних локација за бушење истражних и производних бушотина, спровођење седиментолошких и палеонтолошких студија, припрему елабората о резервама и размену искустава на научно-стручним скуповима.

У времену када се свет суочава са све већим изазовима – од климатских промена до потребе за новим изворима енергије – геолози остају кључни стручњаци који помажу да се донесу одлуке од којих зависи будућност. Њихов дан је, зато, прилика да се ода признање знању, стрпљењу и истрајности у откривању тајни које крије наша планета.

За разлику од многих других професија, посао геолога подразумева комбинацију теренског рада, лабораторијских анализа и примене најновијих дигиталних технологија. Теренски део посла неретко укључује путовања у удаљене и тешко доступне крајеве света, док се у лабораторијама и на рачунарима стварају сложени модели који помажу да се предвиди где се налазе драгоцени ресурси. Управо та разноврсност чини геологију привлачном онима који у себи носе радозналост, аналитичност и авантуристички дух.

Од ресурса ка екологији – нови изазови геолога

У последњим деценијама, улога геолога се проширила далеко изван граница класичног истраживања ресурса. Они данас имају значајну мисију у очувању животне средине – од санације загађених подручја, преко процене утицаја рударских и енергетских пројеката, до заштите подземних вода и спречавања клизишта. Њихов рад је све важнији у контексту климатских промена, када се од научника очекује да помогну у проналажењу одрживих решења за коришћење ресурса, али и за смањење негативног утицаја на природу.

нис
Фото: Pixabay

Такође, геолози се укључују у развој зелене и циркуларне економије, истражујући могућности рециклаже минералних сировина и коришћења обновљивих извора енергије, попут геотермалне. На тај начин, геологија добија нову димензију – постаје наука која не само да истражује прошлост Земље, већ и активно учествује у обликовању њене будућности.

Између науке и друштва

Међународни дан геолога је прилика да се подсетимо колико је ова професија значајна и за науку и за друштво. Без геолога не би било ни великих енергетских система, ни сигурног снабдевања сировинама, ни прецизних мапа које чувају насеља од природних катастрофа. Они су тихи градитељи моста између природних ресурса и људских потреба, али и неуморни чувари Земљине равнотеже.

геологија геолози геолошка истраживања
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Одрживи развој
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај