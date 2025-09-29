РАЧУНИЦА ЈЕ ЈАСНА! Ево колико ћете платити струју ЗА ГРЕЈАЊЕ стана од 60 квадрата, у зависности од уређаја - ТА пећ, клима или радијатор
Колико ће бити рачун за грејање на струју за стан од 60 квадрата, у зависности од уређаја који користите.
У Србији не постоје прецизни подаци колико домаћинстава се греје искључиво на струју, али се претпоставља да их је око 350.000, односно око 17 одсто.
Њихови рачуни за грејање ће од 1. октобра бити знатно већи, с обзиром на то да је најављено спуштање границе за улазак у „црвено“ са 1.600 на 1.200 киловата месечно.
На то колико ће износити рачун за струју за грејање простора од, на пример, 60 квадратних метара утиче више фактора. То су пре свега уређаји који се користе за загревање – ТА пећ, електрични радијатор, клима уређај (инвертер), подно грејање или грејање на топлотну пумпу. Велику улогу има и изолација простора, односно да ли су зидови и прозори добро изоловани, као и спољашња температура.
Важно је и коју температуру у стану желите. Неки загревају до 20 степени, док код других термометар не пада испод 25.
Рачун за струју за стан од 60 квадрата који се загрева климом или радијаторима
Просечна потрошња је 50–100 W по квадратном метру.
Ако уређаји раде 6–10 сати дневно, потрошња на месечном нивоу износи око 1.800 киловата.
Рачун за струју може бити од 8.400 до 21.600 динара.
Рачун за струју за стан од 60 квадрата који се греје на ТА пећи
Расподела потрошње је око 70% ноћна (јефтина струја) и 30% дневна (скупља струја).
Радно време ТА пећи је око 12 сати дневно, а потрошња на месечном нивоу око 1.800 кWх.
Рачун за струју у просеку износи око 16.500 динара.
Ако се ТА пећи пуне само ноћу, рачун може пасти на 9.000–11.000 динара.
Ако је изолација лоша, потрошња може бити и већа и прелазити 2.000 кWх.
ТА пећи су најисплативије када се пуне ноћу и не укључују често дању.
Месечни рачун за струју у зависности од уређаја којим се загрева стан:
ТА пећ (ноћно пуњење) – 6.000 до 12.000 динара
Клима инвертер – 4.500 до 9.000 динара
Електрични радијатори – 9.000 до 18.000 динара
Подно грејање (струја) – 10.000 до 20.000 динара
Топлотна пумпа (ЦОП 3+) – 3.000 до 6.000 динара