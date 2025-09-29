Каква правна заврзлама!
Ни да је баце, ни да је поједу! ХАОС ЗБОГ 2 ТОНЕ НУТЕЛЕ: У магацину пронађено 2.260 тегли, властима закони ВЕЗАЛИ РУКЕ
У шведском граду Малмеу градске власти суочавају се са необичним, али озбиљним проблемом: 2.260 тегли Нутеле заглављено је у складишту, а ни продаја ни одлагање тренутно нису дозвољени.
Ради се о укупно више од две тоне чоколадног намаза који се због законских ограничења не може легално ставити у промет нити правилно збринути.
Током рутинске инспекције градски санитарни инспектори пронашли су спорну Нутелу. Пошто се не зна тачно порекло производа, нити је могуће утврдити ланац дистрибуције, он се према шведском закону води као "непраћен производ". У таквим случајевима закон забрањује продају јер не постоји гаранција сигурности производа.
Али проблем ту не престаје.
Према новом шведском еколошком закону, који је ступио на снагу почетком 2024. године, није дозвољено бацање прехрамбених производа заједно са амбалажом. Садржај мора бити претходно одвојен од амбалаже. То значи да би свих 2.260 тегли Нутеле требало отворити и ручно испразнити, што захтева значајне ресурсе – од радне снаге до опреме.
Град Малме за то нема потребне капацитете. Не постоји договор са фирмом за збрињавање отпада која би могла преузети овакав задатак, а запослени градске управе нису оспособљени за такву врсту посла. Такође, изузеци од закона нису могући, јер институција не може сама себи дати правну дозволу за заобилажење прописа.
Због тога је одлучено да се случај проследи националној влади, с циљем да се закон преиспита или уведу практичне изузетке за овакве специфичне ситуације.
До тада, све тегле Нутеле остају на полицама – непоједене, неискоришћене и дословно заробљене између бирократије и екологије, пише Телеграф.