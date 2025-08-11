clear sky
НУТЕЛУ ЋЕМО ПЛАЋАТИ КАО СУВО ЗЛАТО Цене лешника скочиле, за тону је потребно 9.400 евра! Ево шта је утицало на то

11.08.2025. 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
fenix-magazin.de/Дневник

Фото: unsplash.com, ilustracija

Необично хладан април уништио је велик део цветова лешника у Турској, а последице осећају и произвођачи и потрошачи

Цене лешника порасле су од почетка године до сада, пред почетак бербе, за више од трећине, што у Немачкој погађа фабрике попут Ритер Спорта, Сибергера или Зентиса.

Високе цене повезане су с посебностима тржишта лешника. Турска је произвођач који доминира светским тржиштем – око 60 посто светске производње долази с њених зелених падина уз обалу Црног мора, где се лешник због своје важности назива и „зеленим златом“.

У априлу је хладан ваздух оштетио цветове и младице, па су цене почеле да расту још пре почетка бербе. Турски министар пољопривреде Ибрахим Јимакли описао је то као један од најгорих пољопривредних мразева у историји земље. Стручњаци као разлог наводе климатске промене које повећавају учесталост екстремних временских појава. 

Поскупљење посебно погађа компаније које набављају и скупи какао – попут Линдта или Ритер Спорта код Штутгарта.

Највећи светски купац лешника, произвођач Нутеле – Фереро, наводно откупљује око трећину укупне светске производње. Фереро се није огласио о кретању цена, али је најавио могућност прекида испоруке, истакавши да лешнике набавља и из Италије, Чилеа и САД-а.

Тона турских лешника сада кошта око 9.400 евра – више од трећине изнад цене с почетка године.

 

