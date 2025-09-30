ОД СУТРА ПОСКУПЉУЈЕ СТРУЈА ЗА ДОМАЋИНСТВА И МАЛЕ ФИРМЕ Рачуне ћемо плаћати по ценама вишим 6,6 одсто
БЕОГРАД: У Србији ће од сутра поскупети просечна цена електричне енергије за домаћинства и мале купце за 6,6 одсто.
Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) је на седници крајем августа, на захтев Електропривреде Србије (ЕПС) дао сагласност на одлуку о вишој цени електричне енергије за гарантовано снабдевање.
Како је објавио АЕРС, просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама, односно за домаћинства и мале купце од октобра биће већа у односу на постојећу просечну цену за 6,6 одсто по основу раста цена приступа преносном и дистрибутивном систему.
Из те агенције наводе и да ће спуштање границе између црвене и плаве зоне са 1.600 на 1.200 киловат сати (kWh) довести до раста просечне цена за купце који имају право на гарантовано снабдевање максимално до 1,9 одсто.
Међутим, како је наведено, та корекција ће имати утицаја само на рачуне потрошача који троше више од 1.200 kWh, којих у укупном броју потрошача има око један одсто од априла до октобра, око три одсто током фебруара, марта и новембра, а током децембра и јануара око седам одсто.
Електропривреда Србије (ЕПС) саопштила је раније да ће од 1. октобра предузетници, мала и микро предузећа моћи да закључе уговор на гарантованом снабдевању електричном енергијом и ова група купаца без обзира на потрошњу моћи ће да купује електричну енергију по ценама дефинисаним на гарантованом снабдевању.
На тај начин, како су навели, у зависности од сопствене потрошње електричне енергије, значајан број предузетника, малих и микро предузећа има могућност да умањи трошкове за електричну енергију у односу на тренутне, а првенствено имаће могућност избора начина на који ће набављати енергију, на комерцијалном или регулисаном тржишту.
ЕПС истиче да ће се овом променом повећати број малих купаца на гарантованом снабдевању јер предузетници, мала и микро предузећа сада стичу право да се снабдевају по истим ценама као и грађани, без обзира на годишњу потрошњу електричне енергије и напонски ниво на који су прикључена њихова мерна места.
АЕРС је објавио и да ће се од 1. октобра примењивати и нове цене приступа систему за пренос електричне енергије и цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије јер је та агенција дала сагласност 21. августа на захтев Електромреже Србија (ЕМС) и Електродистрибуције Србије (ЕДС).
Како су навели, укупни раст одобрене цене преноса у 2025. у односу на одобрену цену од 1. октобра 2021. године износи 10 одсто, док укупни раст одобрене цене дистрибуције електричне енергије у односу на одобрену цену од 1. октобра 2021. обрачунату на билансу за 2025. износи 16 одсто.
АРЕС је усвојио и измену Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у којој је продужен рок до када ће корисници система из категорије Широке потрошње - група купаца "домаћинство" имати право да им се обрачунава мањи износ одобрене снаге без промене решења о одобрењу за прикључење и та могућност је ограничена до 31. децембра 2026. године.