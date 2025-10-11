БОРКО СТЕФАНОВИЋ НИКАДА НИКОГА НИЈЕ СПАСИО Министарка Месаровић оштро одговорила опозиционару: Потписао је сваку жељу Приштине, а ми ћемо данас пружити подршку нашем народу на КиМ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да ће данас на више од 200 локација широм Србије грађани против блокада послати снажну, јасну и недвосмислену подршку нашем народу на Косову и Метохији
-Данас ћемо на више од 200 локација широм наше Србије послати снажну, јасну и недвосмислену подршку нашем народу на Косову и Метохији, који трпи невиђени терор од стране лажног премијера Куртија, лажне државе Косово. За разлику од свих оних политичких штеточина попут Борка Стефановића, који сада хорски траже забрану Српске напредне странке плашећи се њене моћи јер је само и једино у служби нашег народа и наших националних интереса, а крију какву су они имали улогу у уништавању наше државе, отимању Косова и Метохије и продаји државних ресурса попут Нафтне индустрије Србије- нагласила је на Инстаграму Месаровић и додала:
-Да има барем мало образа, тај човек не би народу излазио на очи после све штете коју му је нанео док је као државни функционер “спасавао” Србе на Косову и Метохији. Никада никога он није ни спасио ни одбранио. Борко Стeфановић је потписао сваку жељу Приштине, а ми данас не можемо да се извучемо од његових катастрофалних потеза. Борко Стефановић је “бранио” Косово и Метохију тако што је молио САД да се не проглашава независност лажне државе Косово, док Борис Тадић не победи на изборима. Живот и будућност Срба на Косову и Метохији су продали зарад останка на функцијама.
Министарка је упитала и зашто ћути Борко Стефановић о томе како је 2008. године учествовао у продаји НИС-а, по много нижој цени од процењене.
-Борко Стефановић је био одређен од стране државе да буде посредник у преговорима око продаје НИС-а. И ту је имао главну улогу! Како се у народу каже, продао је породичну сребренину као гвожђе. Да ли се онда Борко Стефановић уопште сматра политичарем, или издајником који је продавао наше национално благо попут НИС-a и наше Косово у Метохију!? За разлику од њиховог времена - лопова и уништитеља, наша Србија више никоме не продаје своје национално благо, не крије своје жртве, не продаје свој народ! Србија предвођена Александром Вучићем и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем је храбра, слободарска земља која штити искључиво своје национале интересе! Србија неће стати- закључила је министарка.