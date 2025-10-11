broken clouds
ДВЕ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ У ПОКУШАЈУ ОТМИЦЕ ДЕВОЈЧИЦЕ У ЗВЕЧАНУ! Један возач под дејством алкохола, ДРАМА трајала сатима!

11.10.2025. 11:15 11:32
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Тзв. косовска полиција саопштила је данас да су ухапшене две особе, А. П. (41) и Г. М. (36), које су осумњичене за кривично дело Покушај отмице у саизвршилаштву.

Како је објављено на друштвеној мрежи Фејсбук, тзв. косовска полиција у Северној Митровици је у петак, 10. октобра, око 18.15 часова примила информацију да се поред малолетне особе, подносиоца жалбе Ј.С, која је била у пратњи мајке, док су се кретале Звечанском улицом у Северној Митровици поред њих зауставило возило са две непознате особе које су тражиле од жртве да уђе у њихово возило. 

Додаје се да је подносилац жалбе успела да сними осумњичене телефоном, а затим је позвала полицију, која је одмах реаговала на случај. 

Осумњичени су се у међувремену удаљили у непознатом правцу.

"Одмах по пријему информације, полицијске јединице су предузеле брзе оперативне и истражне радње и као резултат тога, само неколико сати након инцидента, успеле су да идентификују и ухапсе двојицу осумњичених на подручју Јужне Митровице. А. П. је ухапшен око 19.55 часова и, након тестирања алкохол-тестом, испоставило се да је био под дејством алкохола са 1,04 промила, док је Г. М. ухапшен око 20.55 часова и код њега је након тестирања алкохол-тестом утврђено да је био под дејством алкохола са 0,66 промила", наводи се у објави.

Косовска полиција истиче да је хапшење осумњичених извршено на основу разумне сумње и достављених доказа да су исти умешани у пријављени случај.

Додаје се да су све предузете радње достављене приштинском тужиоцу, који је наложио покретање поступка за кривично дело Покушај отмице у саизвршилаштву и осумњиченима је одређено задржавање у трајању од 48 сати.

 Због чињенице да су осумњичени били под дејством алкохола, њихово испитивање це бити настављено.

"Косовска полиција остаје посвећена спровођењу закона и хапшењу свих лица која почине или покушају да почине кривична дела", наводи се у објави на Фејсбуку.

Српска листа саопштила је синоћ да је у Малом Звечану дошло до покушаја отмице малолетне девојчице и затражила најхитнију реакцију међународних представника.

У саопштењу се истиче да је то озбиљан инцидент који директно угрожава безбедност деце и показује да су српске средине на северу Косова изложене све већем осећају несигурности и страха.

 

звечан срби на косову напад на девојку косово Ухапшени
Вести Политика
