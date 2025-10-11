ГЛАСАЈТЕ, ИСКОРИСТИТЕ СВОЈЕ БИРАЧКО ПРАВО! Порука лидера СНС нашем народу на Косову и Метохији: Српска листа је аутентична, она чува српске интересе на Косову!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић позвао је, гостујући на Пинк телевизији, Србе да изађу сутра на изборе и искористе своје бирачко право.
-Најважнија порука је да сви Срби, који живе у Централној Србији, изађу на изборе. Гласајте, искористите своје бирачко право. Под два, ја као председник СНС могу да кажем да је Српска листа аутентична листа која има подршку СНС. Када имамо Србе који представљају свој народ, ми имамо и Србе на Косову и Метохији. Српска листа чува српске интересе, све остало су преваре. Видели сте да је Рашић изабран на превару. Није могао бити изабран Рашић, него неко са Српске листе, украли су нам тај један мандат. Курти све ради да протера Србе са Косова и Метохије, не прича о пројектима, инвестицијама. А ми ретко причамо о томе већ 11 месеци, јер кажу „Бежите од ситуације, ви сте убице“ - рекао је Вучевић.
Видећемо, каже Вучевић, да ли ће заседати скупштина Републике Српске следеће недеље.
-Много питања је отворено. Боље сам разумео када је Александар Вучић посложио све што се десило у 11 месеци. Највећа неправда је уклањање надстрешнице. Већ сутра су представници опозиције кренули да оптужују власт за то, а онда смо видели да је то урађено по налогу Тужилаштва, да никада не сазнамо можда све чињенице, да оставе снажан утисак сумње, а представљају да смо то ми урадили као неки зли режим. Чудно је да такав догађај није захтевао дубљу истрагу. Како је могуће да неко ко води истрагу каже дајте ми последњих 48 сати, да ли је неко нешто оставио, да ли је било радова у последња три дана. Ваљда би неко захтевао додатну форензику. При томе је режим оптужен да скрива доказе. Мора добити судски епилог, то грађани и очекују - навео је Вучевић.