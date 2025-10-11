АУТОМОБИЛ СЕ ЗАКУЦАО У ДВЕ БАНДЕРЕ! Четири особе повређене, међу њима и две девојчице
Тешка саобраћајна незгода догодила се синоћ око 23.00 на путу између Лаћарка и Мартинаца, када је путничко возило слетело с коловоза и ударило у две бандере.
Према првим информацијама са терена, четири особе су повређене и збринуте пре доласка ватрогасаца.
Ватрогасно–спасилачка екипа интервенисала је у рекордном року, а саобраћај је био успорен док су уклањане последице саобраћајне несреће и обављан увиђај. Електродистрибуција је током ноћи радила на санацији стубова и мреже, па су мештани пријавили краткотрајне проблеме са напајањем.
Незванично, у возилу су, поред возача, биле још три особе, међу њима и две малолетнице. Такође, незванично се помиње да је возач могао бити под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци — званична потврда МУП-а о резултатима алкотеста и токсикологије још се чека.
Степен повреда путника није саопштен.
Полиција је обавила увиђај и утврђује све околности незгоде: брзина, стање коловоза, евентуална неприлагођена вожња и друге чињенице биће познате по окончању истраге. Надлежни апелују на возаче да прилагоде брзину, поштују ограничења и не седају за волан под дејством алкохола или дрога, наводи Курир.