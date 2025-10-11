ТРИ ПУТА ОСУЂИВАН ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ, А ПОТОМ ОПТУЖЕН ЗА УБИСТВО МАЈКЕ Главни претрес у случају Мартона Р. заказан за 31. октобар
Суђење Мартону Р. (37) из Србобрана, који се терети за убиство мајке, почеће 31. октобра, за када је заказан главни претрес, сазнаје „Дневник”.
Окривљени ће тада у Виши суд у Сомбору бити доведен из притвора, који му је последњи пут продужен решењем ванпретресног већа сомборског Вишег суда и који може да траје најдуже до 1. новембра.
Мартон Р. се оптужницом терети за кривично дело тешко убиство, које се догодило у ноћи између 7. и 8. јануара, а беживотно тело Мирјане Роботка (79) пронађено је у јутарњим часовима у породичној кући у Србобрану, у Војвођанској улици 6, у којој је живела са сином.
Према речима комшија страдале жене и њеног сина, Мартон Р. је око 6.30 часова на улици срео комшију и рекао му да му је мајка умрла и да не зна шта да ради. Убрзо потом, једна комшиница је позвала Хитну помоћ, али је, нажалост, лекарска екипа могла само да констатује смрт несрећне жене, која је на телу имала повреде, и о томе обавестила полицију.
Како „Дневник” незванично сазнаје, син је признао да је ударцима усмртио своју мајку.
Житељи Војвођанске улице су испричали за наш лист да је Мартон Р. волео да попије и да је био насилан према сада покојној Мирјани, али га је она, без обзира на то, како кажу, ипак штитила јер је веровала да ће се поправити.
Иначе, окривљени Мартон Р. је, како су за „Дневник” рекли у Основном суду у Врбасу, три пута правноснажно осуђиван због насиља у породици, а последњи пут 2022. године, када је осуђен на казну затвора у трајању од две године затвора. Претходно је 2019. осуђен на годину и два месеца, а годину раније на годину дана затвора.
Такође, изрицане су му и хитне мере у складу са Законом о спречавању насиља у породици, и то 2019. и 2022. године.