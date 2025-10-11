ОРБАН ШОКИРАО ВИДЕО-СНИМКОМ Зеленски „рекламира“ украјинску шпијунску апликацију за Мађаре!
Мађарски премијер Виктор Орбан објавио је видео генерисан вештачком интелигенцијом, у којем председник Украјине Володимир Зеленски представља паметни телефон са украјинском шпијунском апликацијом, названом „Тисафон” по мађарској опозиционој странци Тиса.
Орбан је јуче устврдио да су се украјинске обавештајне службе инфилтрирале у мађарски јавни живот и увукле у паметне телефоне Мађара да би довеле на власт опозициону странку Тиса, коју подржава Брисел, а предводи је Петер Мађар, на парламентарним изборима 2026. године, што би подржало приступање Украјине Европској унији.
У генерисаном видеу, Зеленски представља нови „Тисафон” на сцени, говорећи мађарски са јаким украјинским акцентом.
На екрану се приказују украјински грб и амблем странке Тиса.
Мађар седи у публици и аплаудира.
„А сада представљам нови Тисафон. Брз, паметан и сви ваши подаци су безбедни код мене у Кијеву. Тисафон. Произведено у Украјини. Дистрибутер: Петер Мађар”, каже Зеленски.
Орбан је раније изјавио да украјинске обавештајне службе стално делују у Мађарској уз подршку Брисела да би утицале на мађарску политику ида су обе снаге заинтересоване за промену власти у земљи.
У октобру 2024. године, мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да су Сједињене Америчке Државе уложиле значајне напоре да се умешају у мађарске парламентарне изборе 2022. године, потрошивши милионе долара.
Такође је додао да се много милиона долара троши на свргавање актуелне мађарске владе.
Крајем марта 2022. године, Сијарто је изјавио да је украјински министар спољних послова Дмитро Кулеба позвао украјинску амбасаду у Будимпешти да би разговарали о могућности утицаја на резултате избора.