"АКО СЕ ПУТИН НЕ ПРОТИВИ ЧЛАНСТВУ УКРАЈИНЕ У ЕУ СТАВ МАЂАРСКЕ ДЕЛУЈЕ ЧУДНО Зеленски упозорава на "пријатеље Русије"
KИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је да је у ситуацији када се чак ни руски лидер Владимир Путин не противи чланству Украјине у Европској унији, став "пријатеља Русије", посебно Мађарске, по овом питању делује чудно.
"Kоначно чујемо сигнал из Русије да већ прихватају чланство Украјине у Европској унији. Штета је што са таквим закашњењем прихватају реалност", рекао је Зеленски током брифинга са председником Европског савета Антониом Kоштом у Закарпатју, јавља Укринформ.
Од 2013. године, додао је он, Русија долази до ове једноставне идеје, али сада, како је навео, "треба да је чују и неки други велики пријатељи Русије у Европи".
"Ако се чак ни Путин не буни, онда ставови неких земаља, посебно Мађарске, у вези са кластерима у преговорима изгледају заиста чудно", рекао је Зеленски.
Он је напоменуо да иако Мађарска блокира процес приступања Украјине ЕУ, "нико није зауставио наше кораке ка томе".
"Правно, а и фактички, радимо све што нам Европска унија и Европска комисија препоручују. Стога, не видим да постоји основа за било какве мере мађарске стране према нама. Али ипак, спремни смо за дијалог", истакао је украјински лидер, напомињући да је о томе данас разговарао са председником Европског савета.
Додао је да је спреман да разговара са мађарским премијером Виктором Орбаном о овом питању.
"Спреман сам да се састанем са Орбаном, да разговарамо о томе чиме још нису задовољни и шта још можемо да им помогнемо да коначно буду задовољни", рекао је Зеленски.
Такође је нагласио да већ постоји једногласност по питању будућег чланства Украјине у Европској унији.
"Важно је да сви пођеднако виде Украјину као део Европске уније. Ово је заиста велика промена, чланство Украјине у Европској унији. Ово је гаранција безбедности. Ово се тиче и економске безбедности и геополитичке безбедности. Захвалан сам свима који овако доживљавају ситуацију", истакао је Зеленски, напомињући да чланство Украјине у Европској унији подржавају и Сједињене Америчке Државе.
Подсетио је да је јуче у Паризу, током разговора са председником САД Доналдом Трампом, кључна тема била енергетска безбедност Европе.
"Јуче, у разговору са председником Трампом било је много речи о енергетској безбедности. И (о томе) како смањити руске приходе. Председник Трамп је био незадовољан чињеницом да Европљани купују руску нафту и гас", рекао је председник Украјине.
То се, објаснио је, посебно односи на политику неких европских земаља - Словачке, Мађарске, "а вероватно има и других земаља".
Зеленски је навео да ће касније данас о томе разговарати са премијером Словачке.