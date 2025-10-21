„СРБИЈА И РУСИЈА СЕ СУСРЕЋУ С ИСТИМ РИЗИЦИМА“ Дачић и Борисов о унапређењу сарадње у области ванредних ситуација
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић састао се са шефом Кабинета министра за цивилну одбрану, ванредне ситуације и отклањање последица елементарних непогода Руске Федерације Николајем Борисовим с којим је разговарао о даљем унапређењу сарадње две земље у области ванредних ситуација.
Дачић и Борисов су се сагласили да се и Србија и Русија сусрећу са истим ризицима од појава катастрофа, као што су пожари, елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, те да је најважније благовремено реаговање ватрогасно-спасилачких јединица како би се опасности по живот и здравље људи, имовину или животну средину свеле на најмању меру, а негативне последице катастрофа што пре ублажиле.
Саговорници су током састанка истакли да су континуиране обуке ватрогасаца- спасилаца, јачање техничких капацитета ватрогасно-спасилачких јединица и предузимање превентивних мера кључни за спречавање угрожавања здравља грађана и санацију катастрофа.