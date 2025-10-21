overcast clouds
КОНАЧНО: УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ Снег се повукао, проблеми остали

21.10.2025. 14:26 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
снег
Фото: РИНА/Илустрација

ИВАЊИЦА: Након 15 дана од увођења, данас је укинута ванредна ситуација на територији општине Ивањица која уведена услед снежних падавина које су направиле колапс, пре свега на електроенергетској мрежи и путној инфраструктури.

- На седници Штаба за ванредне ситуације, анализирано је стање на терену и дефинисани су наредни кораци како би се сличне ситуације избегле током предстојеће зиме - рекао је за РИНУ председник општине Александар Митровић.

Он додаје да не закључено да је благовремена припрема најбољи начин да се спрече већи проблеми током зимских месеци.

- Грађани Ивањице у месецима пред нама могу да рачунају на бржу и ефикаснију реакцију надлежних служби уколико дође до нових временских непогода - закључио је Митровић.

