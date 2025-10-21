(ФОТО) МЕЈКЕРС ЛАБ МРЕЖА ШИРИ СЕ СРБИЈОМ Учионице будућности отворене у седам школа; Места где наука и креативност иду руку под руку
Током септембра и октобра 2025. године у седам средњих школа широм Србије отворени су нови Мејкерс лабови – савремене учионице будућности које повезују знање, технологију и креативност.
Мрежа коју развија Група за образовање сада броји 32 лабораторије у градовима од Београда до Сенте, а до краја године очекује се отварање још десет.
Нове учионице добиле су гимназије „Исидора Секулић” у Новом Саду, „Бољаи” у Сенти, „Светозар Марковић” у Суботици, Техничка школа у Старој Пазови, средње школе „17. септембар” у Лајковцу, „Драгачево” у Гучи и Графичко-медијска школа у Београду.
Сваки од ових простора омогућава ученицима да повежу теорију и праксу, развијају иновативне пројекте у областима роботике, 3D штампе, програмирања и дизајна, али и да раде у окружењу које подстиче тимски дух и истраживање.
„Овакви простори показују да и у Србији можемо да имамо школе по светским стандардима,” поручили су наставници и ученици током свечаних отварања.
Пројекат Мејкерс лаб реализује Група за образовање (Нордеус фондација, Достигнућа младих у Србији, Центар за промоцију науке и иницијатива „Дигитална Србија“), уз подршку компанија Bosch Srbija, Ceresit, Epson, IKEA, ROMA Company и Tarkett.
До краја године, Србија ће добити укупно преко 40 учионица будућности, малих фабрика идеја у којима расту нове генерације креативних и предузимљивих ученика.