СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ УЛАЖУ У ЗНАЊЕ Општинске стипендије од по 13.000 динара месечно добијаће 16 средњошколаца
Шеснаесторо средњошколаца, из Сремских Карловаца, шест више него лане, биће стипендисти локалне самоуправе у текућој школској години, будући да су испунили критеријуме прописане општинском одлуком за доделу стипендија.
Они су јуче потписали уговоре на свечаности која се тим поводом годинама организује у Магистрату.
Њима ће на рачун 10 месеци општина уплаћивати по 13.000 динара, изузев у јулу и августу, а износ је за хиљаду динара већи него прошле године.
– У протеклих 14 месеци у два наврата смо повећали износ средњошколских стипендија. Први пут било је 20, а сада додатних 10 одсто. Тиме показујемо колико нам је важно да подржимо најбоље ђаке. Од пријава зависи да ли ће бити више стипендија, али повећање износа јесте наша тежња – рекао је председник општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић честитајући ђацима.
Стипендисти су: Дуња Дмитровић, Нађа Станић, Петра Анабуси, Михајло Анабуси, Лејла Налић, Ива Блажевић, Кристина Лукић, Марко Трбојевић, Михајло Шарчев, Вељко Ненадић, Дуња Чанчаревић, Мирјана Јелић, Елена Пантовић, Миа и Уна Недимовић и Анастасија Узелац.
Међу стипендистима је највише ђака из Карловачке гимназије, њих петоро. Две ученице похађају Медицинску школу „7. април“, троје Техничку школу „Милева Марић Ајнштајн“. По један ученик иде у Гимназију „Јован Јовановић Змај“, Гимназију „Исидора Секулић“ и Школу за дизајн „Богдан Шупут“, а у Гимназију „Светозар Марковић“ троје.