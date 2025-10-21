overcast clouds
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ УЛАЖУ У ЗНАЊЕ Општинске стипендије од по 13.000 динара месечно добијаће 16 средњошколаца

21.10.2025.
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
ђаци
Фото: Дневник/ Зорица Милосављевић

Шеснаесторо средњошколаца, из Сремских Карловаца, шест више него лане, биће стипендисти локалне самоуправе у текућој школској години, будући да су испунили критеријуме прописане општинском одлуком за доделу стипендија.

Они су јуче потписали уговоре на свечаности која се тим поводом годинама организује у Магистрату. 

Њима ће на рачун 10 месеци општина уплаћивати по 13.000 динара, изузев у јулу и августу, а износ је за хиљаду динара већи него прошле године. 

– У протеклих 14 месеци у два наврата смо повећали износ средњошколских стипендија. Први пут било је 20, а сада додатних 10 одсто. Тиме показујемо колико нам је важно да подржимо најбоље ђаке. Од пријава зависи да ли ће бити више стипендија, али повећање износа јесте наша тежња – рекао је председник општине Сремски Карловци  Дражен Ђурђић честитајући ђацима. 

Стипендисти су: Дуња Дмитровић, Нађа Станић, Петра Анабуси, Михајло Анабуси, Лејла Налић, Ива Блажевић, Кристина Лукић, Марко Трбојевић, Михајло Шарчев, Вељко Ненадић, Дуња Чанчаревић, Мирјана Јелић, Елена Пантовић, Миа и Уна Недимовић и Анастасија Узелац.

Међу стипендистима је највише ђака из Карловачке гимназије, њих петоро. Две ученице похађају Медицинску школу „7. април“, троје Техничку школу „Милева Марић Ајнштајн“. По један ученик иде у Гимназију „Јован Јовановић Змај“, Гимназију „Исидора Секулић“ и Школу за дизајн „Богдан Шупут“, а у Гимназију „Светозар Марковић“ троје.

Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
