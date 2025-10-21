Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду
БЕОГРАД: Некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра, 22. октобра у Алеји заслужних грађана у Београду.
Сахрана ће бити у 13.30 часова, а опело у 13 часова, саопштила је породица.
Генерал Небојша Павковић преминуо је јуче у Београду, у 79. години.
Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.
Хашки трибунал је Павковића 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Затворску казну је служио у Финској, а 28. септембра је стигао у Београд, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтев Владе Србије, донео одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.
Павковић је у јуну 1999. године одликован Орденом слободе.