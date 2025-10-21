ЗАКУВАВА СЕ НА КИПРУ Бахтчели: Турска заједница треба да гласа у парламенту о прикључењу Турској
АНКАРА: Лидер турске Партије националног покрета Девлет Бахчели изјавио је данас да би турска заједница на Кипру требало да одржи гласање у парламенту о прикључењу Турској.
Бахтчели, савезник председника Тајипа Ердогана, чије су изјаве понекад предвиђале државну политику, одбацио је позиве на федерално решење на етнички подељеном острву и рекао да је "Кипар турски и домовина Турака", преноси Ројтерс.
"Парламент ТРНЦ-а ( тзв. Турске Републике Северни Кипар) мора да донесе одлуку о прикључењу Републици Турској", рекао је Бахтчели својој парламентарној групи мислећи на државу коју признаје само Турска.
Он је истакао да предлози о федерацији немају валидност нити будућност.
"Кипар је наше национално питање и апсолутно не постоји могућност одустајања од овог праведног циља", нагласио је Бахтчели.
Убедљива победа центристичко-левичарског политичара Туфана Ерхурмана за наредног лидера турске заједнице на Кипру даје наду да ће бити прекинут осмогодишњи застој у мировним преговорима на подељеном острву, које има међународно признату грчко-кипарску владу, наводи агенција.
Он је обећао да ће поново покренути преговоре са грчким Кипранима.
Ердоган је честитао новом лидеру након избора, али Бахтчелијеве изјаве истичу да постоји притисак турског националистичког блока на политичко и територијално повезивање са Анкаром. Иако нису из исте политичке странке, Ердоган и Бахтчели су у владајућој коалицији од 2018. године. Кипар је подељен након инвазије Турске 1974. године, а односи између етничких Грка и етничких Турака су напети откако су преговори о миру пропали 2017. године.