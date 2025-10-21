МОСКВА ТВРДИ, СПРЕМАЈУ СЕ НОВЕ САБОТАЖЕ: Лондон припрема нове диверзије у Балтичком и Црном мору
Обавештајна служба Велике Британије била је умешана у саботажу „Северних токова“ и сада наставља да тестира границе дозвољеног у односу на Европску унију, припремајући диверзије у Балтичком и Црном мору, изјавио је директор Спољне обавештајне службе Русије Сергеј Наришкин.
„Британске обавештајне агенције, уверене у сопствену некажњивост након уништавања гасовода 'Северни ток', настављају да тестирају границе дозвољеног према својим партнерима из ЕУ, путем припремања диверзија у Балтичком и Црном мору“, нагласио је он на седници Савета директора безбедносних и специјалних служби држава-чланица Заједнице независних држава (ЗНД), која је одржана у Самарканду (Узбекистан).
Федерална служба безбедности (ФСБ) сматра да британске специјалне службе планирају да употребе борбене рониоце за нападе на руске објекте од критичног значаја.
Експлозије на два руска гасовода за извоз ка Европи — „Северни ток 1“ и „Северни ток 2“ — догодиле су се 26. септембра 2022. године. Немачка, Данска и Шведска нису искључиле намерну саботажу. „Норд Стрим АГ“, оператер „Северног тока“, напоменуо је да је штета на цевоводима била без преседана и да је време поправке било немогуће проценити.
Канцеларија Генералног тужилаштва Русије покренула је случај међународног тероризма. Дмитриј Песков, портпарол руског председника, нагласио је да је Русија више пута тражила информације о експлозијама на „Северном току“, али да их никада није добила.
Амерички новинар, добитник Пулицерове награде, Симор Херш, објавио је 2023. године истрагу у којој се позива на извор који тврди да су експлозивне направе испод руских гасовода постављене у јуну 2022. године под окриљем вежби „Балтопс“ од стране ронилаца америчке морнарице, уз подршку норвешких специјалиста.
Према Хершу, одлуку о извођењу операције донео је тадашњи председник САД Џо Бајден. Пентагон је касније саопштио Спутњику да САД нису биле умешане у бомбардовање руских гасовода.
Стални представник Русије при УН, Василиј Небензја, изјавио је да су САД и Велика Британија спречавале покретање објективне међународне истраге о терористичком нападу на гасовод.