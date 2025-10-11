overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сви смо одахнули БЕБА КОЈА ЈЕ ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА ЖИВА И ДОБРО! ЛЕКАРИ ЈЕ СМАТРАЈУ ФЕНОМЕНОМ!

11.10.2025. 10:43 10:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
беба
Фото: Pixabay

Беба која је синоћ пала са четвртог спрата зграде у Подогорици, није животно угрожена и нема виталних повреда.

Ту информацију је на свом Фејсбук профилу објавио грађански активиста Александар Драгићевић.

„Најлепша могућа вест за данас је да беба која је синоћ пала са четвртог спрата зграде у Подгорици није животно угрожена и нема виталних повреда, што у КЦЦГ сматрају феноменом. Нека овај дан почне са лепим вестима”, написао је Драгићевић.

Подсетимо, црногорски медији су синоћ објавили да је девојчица стара годину и по пала са четвртог спрата у Подгорици.

беба
Фото: РИНА

Полиција је око 20.30 часова добила позив да је у Далматинској улици дете пало са огромне висине.

Како преноси РТЦГ, дете нема повреде главе и абдомена.

Извори тог портала кажу да је пад највероватније ублажила тенда на коју је пала.

беба пад са зграде подгорица
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Беба пала са 4 спрата зграде! ХОРОР У ПОДГОРИЦИ Девојчица ХИТНО превезена у болницу, на лицу места полиција
рина

(ФОТО) Беба пала са 4 спрата зграде! ХОРОР У ПОДГОРИЦИ Девојчица ХИТНО превезена у болницу, на лицу места полиција

10.10.2025. 23:03 23:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕБА ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА Лекари су целу ноћ БЕЗУСПЕШНО ПОКУШАВАЛИ ДА СПАСУ ДЕТЕ

БЕБА ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА Лекари су целу ноћ БЕЗУСПЕШНО ПОКУШАВАЛИ ДА СПАСУ ДЕТЕ

29.06.2024. 12:32 12:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗГРАДЕ ПРОНАЂЕНО МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ Сумња пада на мајку (20), која и није знала да је трудна
zgrada

НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗГРАДЕ ПРОНАЂЕНО МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ Сумња пада на мајку (20), која и није знала да је трудна

02.10.2025. 16:04 16:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАКО ЈЕ БЕБА ДОСПЕЛА НА НАДСТРЕШНИЦУ? Обдукција и истрага против мајке откривају све више детаља
zgrada

КАКО ЈЕ БЕБА ДОСПЕЛА НА НАДСТРЕШНИЦУ? Обдукција и истрага против мајке откривају све више детаља

Полиција је објавила резултате обдукције, односно узрок смрти новорођеног детета пронађеног у уторак после подне на надстрешници зграде у Грацу. Двадесетогодишња мајка, хрватска држављанка, оптужена је за убиство, а тренутно се налази у болници.
03.10.2025. 14:14 14:18
Више о теми
НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗГРАДЕ ПРОНАЂЕНО МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ Сумња пада на мајку (20), која и није знала да је трудна
zgrada

НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗГРАДЕ ПРОНАЂЕНО МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ Сумња пада на мајку (20), која и није знала да је трудна

Волим
0
Коментар
0
Сачувај