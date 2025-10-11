Сви смо одахнули БЕБА КОЈА ЈЕ ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА ЖИВА И ДОБРО! ЛЕКАРИ ЈЕ СМАТРАЈУ ФЕНОМЕНОМ!
Беба која је синоћ пала са четвртог спрата зграде у Подогорици, није животно угрожена и нема виталних повреда.
Ту информацију је на свом Фејсбук профилу објавио грађански активиста Александар Драгићевић.
„Најлепша могућа вест за данас је да беба која је синоћ пала са четвртог спрата зграде у Подгорици није животно угрожена и нема виталних повреда, што у КЦЦГ сматрају феноменом. Нека овај дан почне са лепим вестима”, написао је Драгићевић.
Подсетимо, црногорски медији су синоћ објавили да је девојчица стара годину и по пала са четвртог спрата у Подгорици.
Полиција је око 20.30 часова добила позив да је у Далматинској улици дете пало са огромне висине.
Како преноси РТЦГ, дете нема повреде главе и абдомена.
Извори тог портала кажу да је пад највероватније ублажила тенда на коју је пала.