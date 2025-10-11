НАПЕТА СИТУАЦИЈА НА БАЛТИКУ!
ЛЕТОНИЈА НАРЕДИЛА РУСИМА ДА НАПУСТЕ ЗЕМЉУ! Спрема се масовна ЕВАКУАЦИЈА у случају рата, СТРАХ од могућег сукоба са Москвом расте
Летонија наредила 841 Русу да напусти земљу због кршења закона о боравишту и језику. Балтичке земље се спремају за евакуацију у случају рата.
Летонијаје наредила 841 Русу да напусти земљу због кршења закона о језику и боравишту. Такође је у петак објављено да Естонија, Летонија и Литванија припремају планове за масовне евакуације у случају руског напада, док расте забринутост за националну безбедност.
Да напусте земљу до 13. октобра
Летонија је наредила 841 руском држављанину да напусте земљу до 13. октобра, наводећи да нису испунили нове услове боравка, који укључују доказивање основног знања летонског језика и пролазак безбедносних провера, пренео је Politico.
Ова одлука следи након серије законских измена које су пооштриле правила за руске држављане који желе да остану у балтичкој држави.
Промене закона после руске инвазије на Украјину
Измене Закона о имиграцији Летонија је увела 2022. године, после руске инвазије на Украјину, а додатно их је пооштрила 2024. године. Према новим правилима, руски држављани морају да стекну статус дугорочног резидента у ЕУ, покажу знање летонског језика на нивоу А2 и прођу безбедносне и позадинске провере до 30. јуна 2025. како би легално остали у земљи.
Око 30.000 Руса погођено новим мерама
Званичници процењују да је новом политиком погођено око 30.000 руских држављана, док је, према извештају Politica, око 2.600 њих добровољно напустило Летонију. Остатак мора или да испуни услове или да оде.
Канцеларија за држављанство и миграције (ОЦМА) потврдила је да је 841 особа пропустила рок за подношење потребних докумената и званично су обавештени да морају да напусте земљу до 13. октобра.
"Тек кад им стане пензија, схвате да нешто није у реду"
Говорећи у емисији "De facto" на Летонској телевизији, директорка ОЦМА Мајра Розе изјавила је да многи Руси нису ни знали да се закон променио док нису изгубили право на државне бенефиције.
- Тек када им престане исплата пензије, схвате да нешто није у реду - рекла је она.
- Тада зову и питају: "Зашто не добијам пензију?" Ми им кажемо: "Немате боравишну дозволу". Они питају: "Где је моја дозвола?" Ми им кажемо: "Требало је да поштујете закон" - каже она.
Портпаролка ОЦМА Мадара Пуке додала је да ће после 13. октобра останак било кога у земљи бити незаконит, а приступ социјалним услугама биће укинут. У случају упорног непоштовања закона, власти би могле прибегавати присилним депортацијама.
Балтичке земље праве планове за евакуацију
Такође је 10. октобра објављено да, због забринутости поводом великог руског војног буџета, балтичке државе израђују планове за масовне евакуације у случају гомилања руских трупа или напада.
Према наводима Ројтерса, Летонија процењује да би трећина од 1,9 милиона становника могла бити принуђена да напусти своје домове у случају инвазије, изјавио је Иварс Накуртс, заменик шефа државне Службе за заштиту и спасавање.
Јачање националне безбедности и прекид веза с Москвом
Летонија је последњих месеци додатно појачала фокус на националну безбедност услед погоршаних односа с Москвом.
У мају, Летонија је позвала све земље ЕУ да обуставе издавање виза руским држављанима, наводећи забринутост због наводних саботажа које подржава Кремљ широм Европе.
У фебруару, Литванија, Летонија и Естонија су се искључиле из руске електроенергетске мреже, чиме су прекинуле и последњу значајну везу са совјетским енергетским системом.
Све три земље већ су раније престале да купују руски гас и електричну енергију, али су њихове мреже и даље биле технички повезане с Русијом и Белорусијом, све до скора када је све то укинуто.
(Курир.рс/Kyiv Post/Politico/Reuters/Пренео: В.М.)