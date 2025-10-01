ОВА ЗЕМЉА ЈЕ НА ВРХУ ЛИСТЕ ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ Ево зашто сви желе да се преселе
Глобал Цитизен Солутионс објавио је свој Глобал Ретиремент Репорт за 2025, који рангира најбоље земље за пензионисање у иностранству.
Извештај је анализирао 44 програма за пасивни приход и пензионерске визе. Разматрано је 20 циљаних показатеља, груписаних у шест подиндекса: процедура, држављанство и мобилност, економија, пореска оптимизација, квалитет живота и безбедност и интеграција. Свакој земљи је додељена оцена од 100, пише „Б92“.
Сједињене Америчке Државе нису уврштене на листу из једноставног разлога – земља нема званичан програм пензионерских виза. Утврђено је да се многе земље у првих 10 налазе у Америци и Европи.
– Америке доминирају када је реч о доступности пензионерских виза за дигиталне номаде, а затим Европа. Оне имају веома висок квалитет живота, изнад просека – каже за ЦНБЦ Маке Ит др Лаура Мадрид Сарторето, руководилац истраживања у Глобал Intelligence Униту ГЦС-а.
– То није случајност, јер је једна од мотивација људи који одлуче да се преселе у иностранство управо потрага за местом где ће имати бољи квалитет живота.
Португал
Португал је европска земља која предводи листу, са укупним резултатом од 92,61.
Др Мадрид Сарторето каже да је пензионерски визни програм Португала већ последњих 10 година водећи пример.
– Земља је почела да улаже у привлачење инвеститора, пензионера и дигиталних номада. Португал је данас земља која има веома добре оцене када је реч о квалитету живота – каже она. – Према Светском индексу мира, Португал је најсигурнија земља у Европи. То је једна од најтраженијих земаља у Европи за пензионисање.
Португал нуди држављанима ван ЕУ Д7 визу, која омогућава онима са стабилним пасивним приходима, попут пензија или прихода од ренте, да се пензионишу у земљи.
Да бисте се пријавили за ту визу, потребно је да имате минимални приход од 870 евра. Након што се добије почетна боравишна дозвола и живите у Португалу најмање пет година, стичете право да аплицирате за стални боравак или држављанство.
Португалска влада примењује систем опорезивања светског прихода, што значи да укључује и приход остварен у иностранству. Португал такође нема порез на имовину нити на наследство за најужу породицу. За остале се примењује такса на наследство од 10 одсто.
Португал је такође познат по свом програму „златне визе“. Он омогућава држављанима ван ЕУ да добију држављанство или боравиште кроз улагање, с тим да се улагање у некретнине искључује.
Португалска влада бележи пораст од 72 одсто у одобравању златних виза, при чему Американци чине већину, према Форбсу. Програм златне визе Португала прикупио је више од 7,2 милијарде долара од свог увођења 2012. године.