ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ Откривен лажни Инстаграм профил poreskauprava_rs, огласила се и Пореска управа
01.10.2025. 17:18 17:22
Пореска управа Србије упозорила је данас да је откривен лажни Инстаграм профил те институције са корисничким именом poreskauprava_rs.
“Све званичне информације и саопштења доступне су искључиво на нашем званичном Инстаграм профилу са корисничким именом poreska_uprava. Молимо вас да пратите искључиво наш званични профил како бисте добијали поуздане и проверене информације”, наводи се у саопштењу.