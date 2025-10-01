overcast clouds
12°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ Откривен лажни Инстаграм профил poreskauprava_rs, огласила се и Пореска управа

01.10.2025. 17:18 17:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
instagram
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Пореска управа Србије упозорила је  данас да је откривен лажни Инстаграм профил те институције са корисничким именом poreskauprava_rs.

“Све званичне информације и саопштења доступне су искључиво на нашем званичном Инстаграм профилу са корисничким именом poreska_uprava. Молимо вас да пратите искључиво наш званични профил како бисте добијали поуздане и проверене информације”, наводи се у саопштењу.

Пореска управа пореска управа србије лажни профили
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ПОРЕСКА УПРАВА УПОЗОРАВА ГРАЂАНЕ! У оптицају су лажни мејлови о „повраћају пореза“, НИКАКО их не отварајте
da

(ФОТО) ПОРЕСКА УПРАВА УПОЗОРАВА ГРАЂАНЕ! У оптицају су лажни мејлови о „повраћају пореза“, НИКАКО их не отварајте

26.09.2025. 17:33 17:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај