01.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) „Промоција трговине на истоку“ ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ НА САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА У МАДРИДУ

01.10.2025. 16:18 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Privredna komora Vojvodine

Привредна комора Војводине кроз пројекат "Промоција трговине на истоку" који спроводи Међународни трговински центар организовала је заједнички наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на Међународном сајму @fruitatraction.

Председник ПКВ Владимир Гак истакао је да Привредна комора Војводине на овај начин жели да омогући приступ привредницима ка новим тржиштима, нарочито онима који су извозно оријентисани.

Штанд Републике Србије посетила  је амбасадорка  Републике Србије у Шпанији Њ.Е. Ирена Шарац и том приликом изразила задовољство што се Република Србија представља на овом Сајму.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

