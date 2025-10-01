СУША ПОЖЊЕЛА УМЕСТО РАТАРА! Род кукуруза у Кикинди умањен и до 70 одсто, берба при крају, а цена ниска

На територији Кикинде берба кукуруза завршена је на око 90 одсто површина. Услед веома тешких услова производње, кикиндски ратари остварили су принос од једне и по до три тоне по хектару наше најзаступљеније житарице, док је на појединим парцелама род умањен и до 70 одсто.

Услед вишемесечне суше праћене екстремно високим температурама, пољопривредници на северу Баната нису ни ове године задовољни приносима кукуруза. Берба је завршена на око 90 одсто површина, а род се креће од једне и по то три тоне по хектару, па се процењује да је на појединим парцелама умањен и до 70 одсто. Многи пољопривредници ће у наредним годинама мењати сетвену структуру и примат дати неким другим културама.



"Ми ћемо променити сетвену структуру и смањити површине под кукурузом. Морамо га сејати јер је то биљка која је код нас опстајала, али ћемо редуковати површине и пирменити друге културе попут уљане репице, сточног и пиварског јечма, али ћемо дефинитивно смањити површине под кукурузом'', прича Марко Ђурђулов, пољопривредник из Кикинде.

Фото: youtube prinstcrin/РТВ

Пољопривредници Кажу да се цена механизације и репроматеријала мења веома често, док цена прозивода стагнира, па ће изостати нека планирана улагања. Кукуруза је мало, род је подбацио у целој Војводини, па се очекује виша цена у наредним месецима.

''Цена је 23 динара и она је најнижа у жетви, тако да ћемо сачекати и надамо се да ће цена скочити јер кукуруза нема и требало би да буде скупљи у наредном периоду. Видећемо како се креће тржиште, буквално се цена формира на дневном нивоу, у односу на понуду и потражњу'', додао је Ђурђулов.

На подручју Кикинде кукуруз је традиционално најзаступљенија житарица која се и овог пролећа нашла на око 35.000 хектара, преноси РТВ