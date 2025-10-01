light rain
СВИ ХРЛЕ У БАНКУ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: Чак 30.000 клијената, од тога 15.600 а сви због МАЊИХ КАМАТНИХ СТОПА

01.10.2025. 14:56 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
БЕОГРАД: Председник Извршног одбора Банке Поштанска штедионица Бојан Кекић рекао је данас да је у Банку Поштанска штедионица у септембру ушло 30.000 клијената, од којих је 15.600 дошло како би искористило услугу на бази мера које спроводи влада Србије, а то су смањење каматне стопе и кредити за младе.

"Велико ми је задовољство да је 30.000 клијената у септембру месецу ушло у Банку Поштанска штедионица, то је 130 одсто више у односу на исти месец прошле године. Од тога 15.600 је дошло да им пружимо услугу на бази мера које је поднела влада Србије, а то је смањење каматних стопа и кредити за младе ", рекао је Кекић након потписивања уговора са потпредседницом владе и министарком привреде Адријаном Месаровић у Влади Србије. 

Он је истакао да је одобрено до сада више од 2.200 субвенционисаних стамбених кредита за младе и да на дневном нивоу велики број младих долази да се распитује о овим кредитима.

Истакао је да ови подаци говоре у прилог томе да је држава погодила праве мере и да су клијенти задовољни. 

 

Банка Поштанска штедионица
