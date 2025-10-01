broken clouds
10°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Нова лиценца НИС-у до 8. октобра 2025. године

01.10.2025. 10:17 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: НИС

Министарство финансија САД издало је 30. септембра нову посебну лиценцу којом је одложено ступање на снагу санкција у пуном обиму према компанији НИС и којом се компанији омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 8. октобра 2025. године.

Компанија НИС подсећа да је такође поднела и допуну захтева за уклањање са SDN (Specially designated Nationals) листе. 

Реч је о дуготрајном и комплексном процесу, а иницијални захтев је послат 14. марта ове године.

НИС наставља са активностима које имају за циљ превазилажење актуелне ситуације, а о свим новим околностима које могу утицати на пословање компанија ће благовремено обавестити јавност.

нафтна индустрија србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај