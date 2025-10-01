Нова лиценца НИС-у до 8. октобра 2025. године
01.10.2025. 10:17 10:19
Министарство финансија САД издало је 30. септембра нову посебну лиценцу којом је одложено ступање на снагу санкција у пуном обиму према компанији НИС и којом се компанији омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 8. октобра 2025. године.
Компанија НИС подсећа да је такође поднела и допуну захтева за уклањање са SDN (Specially designated Nationals) листе.
Реч је о дуготрајном и комплексном процесу, а иницијални захтев је послат 14. марта ове године.
НИС наставља са активностима које имају за циљ превазилажење актуелне ситуације, а о свим новим околностима које могу утицати на пословање компанија ће благовремено обавестити јавност.