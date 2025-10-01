ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ОСВАЈАЈУ СРБИЈУ Више од две милијарде евра у штедњи ВЕЋА СИГУРНОСТ И ПРИНОС
Председник надзорног одбора компаније Vista Rica Зоран Поповић изјавио је да су инвестициони фондови, као нови облик штедње који може донети већи принос и дугорочну сигурност, одлична прилика да грађани обједине сва своја улагања, да простом уплатом повере средства на инвестирање и да све бенефите остварују кроз ту инвестицију.
Поповић је за Танјуг рекао, говорећи о томе како функционише штедња кроз инвестиционе фондове, да је диверсификација улагања кључна за успех када је реч о инвестиционим фондовима. Истакао је да су многи грађани у Србији препознали овај вид штедње као битан и значајан с обзиром на то да се данас бележи више од две милијарде евра на штедњи преко инвестиционих фондова у Србији.
„Штедња може постати ваша инвестиција, слоган је наше кампање коју смо недавно покренули. Традиционално грађани штеде у банкама, држе нека средства у сламарицама, имају неке уобичајене и традиционалне начине штедње. Ми често клијентима волимо да кажемо да постоје алтернативе у штедњи, а то јесу инвестициони фондови”, додао је он.
На питање у чему је разлика између инвестиционих фондова и алтернативних фондова и шта се препоручује за штедише, Поповић је рекао да отворени инвестициони фондови постоје на тржишту у Србији већ двадесетак година, они су по својој природи конзервативнији по улагањима и улажу предоминантно у државне обвезнице и саме депозите. Како је навео, инвестициони фондови се препоручују оним инвеститорима који разумеју да ће им средства бити неопходна у неком краћем времену, с обзиром на то да је и улазна и излазна накнада нула.
„Што се тиче алтернативних фондова, они јесу релативни новитет код нас у Србији, имамо различите врсте алтернативних фондова који се разликују у зависности од врсте улагања. Приноси код њих су нешто виши, ми смо у Vista Rica инвест фонду у 2024. години остварили 12,5 одсто приноса. Ми наше клијенте саветујемо да у случају средњорочне и дугорочне штедње улажу у алтернативне фондове, а ако су средства потребна у краћем року улажу у кеш фондове”, објаснио је он.