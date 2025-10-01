УСКОРО БРЖЕ ДО СРПСКЕ И БиХ Мост од 1.320 метара преко Саве на проби КАМИОНИ ОД 42 ТОНЕ ТЕСТИРАЈУ СПРЕМНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ У САОБРАЋАЈ
Пробним оптерећењем почело је испитивање моста преко Саве код Сремске Раче који је део ауто-пута Кузмин–Сремска Рача.
Испитивање ће се обавити у шест фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем, саопштено је из „Путева Србије”.
Армирано-бетонске прилазне конструкције оптерећују се са по шест камиона тежине 35 тона, а челичне конструкције са по осам камиона тежине 42 тоне.
1.320 метара дугачак мост
Након постављања мерних уређаја, прво се спроводи статичко испитивање, тако што се мост оптерећује возилима дефинисане тежине и карактеристикама према унапред дефинисаној шеми оптерећења.
Мерењем се прате угиби носача, напони у арматури, померања ослонаца и ротације лежишта. Потом следи динамичко испитивање које се врши проласком возила различитим брзинама.
Поређењем добијених резултата са прорачунатим вредностима долази се до циља , а то је потврда да је обезбеђена пуна носивост и стабилност моста, када се може издати извештај са препоруком за пуштање моста у експлоатацију.
Мост преко реке Саве код Сремске Раче на деоници аутопута Кузмин – Сремска Рача је у конструктивном смислу завршен. Мост је дугачак 1320 метара. Траса ауто-пута имаће две возне и једну зауставну траку за сваки смер вожње и средњим разделним појасом и почиње од денивелисане раскрснице Кузмин, где се укршта са постојећим аутопутем Е-70.
На траси пројектованој за брзину од 130 километара на сат се граде две денивелисане раскрнице, прва Кузмин 1, као веза два ауто-пута, Београд–Загреб и Кузмин–Сремска Рача и друга, петља Босут. Поред моста преко реке Саве код Сремске Раче, предвиђена је и изградња граничног прелаза.