НОВИ ПОПУСТИ ЕПС ЗА ДОМАЋИНСТВА Попуст 7% за е-рачун и плаћање до 20. у месецу
За сва домаћинства која папирни рачун за електричну енергију замене електронским и плате га до 20. у месецу, „Електропривреда Србије“ од рачуна за октобар омогућава попуст од седам одсто.
Први корак је да купци изаберу електронску доставу рачуна. То могу да ураде на порталу и апликацији „ЕПС Увид у рачун“, на шалтерима у пословницама ЕПС или попуњавањем захтева који се налази на сајту www.eps.rs. Процедура за избор е- рачуна је једноставна и предност је што купци добијају рачун на мејл адресу. Тако штеде папир и своје време и нема више чекања поштара, а уједно дају свој допринос очувању животне средине. Наредни корак је да измире свој рачун до 20. у месецу и остварују попуст од седам одсто.
Електронски рачун ЕПС већ користи око 300.000 грађана и они ако желе да остваре попуст од седам одсто треба само да плаћају своје рачуне до 20. у месецу.
Осим тога, од рачуна за октобар омогућен је и попуст од шест одсто за домаћинства која сама очитају стање на бројилу, пошаљу податке ЕДС и плате рачун до 20. у месецу. Такође, и даље је могућ стари попуст од пет одсто за оне који рачун измире до 28. у месецу. Важно је да грађани знају да домаћинство може да оствари само један попуст и сами одлучују који ће од понуђених искористити.