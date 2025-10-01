overcast clouds
ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА КРЕЋЕ СУТРА Ево којој групи пензионера прво лежу паре

01.10.2025. 08:09 08:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Према званичним подацима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), у Србији је у јануару 2024. године било 1.651.554 пензионера.

Исплата септембарских пензија почиње сутра, 2. октобра и трајаће све до 10. октобра, када ће и последња група пензионера бити исплаћена.

Новац ће прво лећи пензионерима из категорије самосталне делатности 2. октобра, а следећи на листи за исплату су пензионери из категорије пољопривредни. Они ће своје пензије добити 4. октобра преко текућих рачуна, док ће 6. октобра новац бити исплаћен на кућне адресе или на шалтерима поште.

Пензионери из категорије војни свој новац истог датума када и пензионери из категорије пољопривредни, а то је 4. и 6. октобар.

Последњи на листи за исплату пензија су пензионери из категорије запослени, они ће свој новац добити 10. октобра, када се званично и завршава исплата септембарских пензија.

 

