СТИГЛО ВАНРЕДНО ПОВЕЋАЊЕ Минимална плата у Србији од данас 500 евра РАСТУ И ЗАРАДЕ У ПРОСВЕТИ И ЗДРАВСТВУ; Пензије веће 12,2 одсто
БЕОГРАД: У Србији ће од данас плате у просвети и здравству бити веће за пет одсто, а минимална зарада увећана са досадашњих 457 на 500 евра или за 9,4 одсто.
Са овим ванредним повећањем, плата запослених у просвети са седмим степеном стручне спреме, односно наставника у основним и средњим школама биће већа од 106.000 динара.
Просечна плата медицинске сестре сада ће бити већа од 90.000 динара, а основна примања лекара-специјалисте без додатака прећи ће 170.000 динара.
Од почетка године плате у просвети повећане су за 11 одсто, а прво ванредно повећање од пет одсто у овој години било је 1. марта.
Очекује се и редовно повећање плата у просвети од 1. јануара 2026.
Министар финансија Синиша Мали казао је раније да су са претходна два и са овим сад повећањем од 1. октобра, плате запослених у просвети кумулативно веће за 22,4 одсто само у овој години, што је, како је нагласио значајно повећање плата у просвети ако се узме у обзир да је просечна инфлација ове године негде око четири одсто.
Минимална зарада од 1. јануара ове године већа је за 13,7 одсто, а осим овог октобарског ванредног повећања од 9,4 одсто, са синдикатима и послодавцима је договорено и редовно повећање минималне зараде од почетка наредне године од 10,1 одсто, односно на 551 евро.
Како каже Мали, са овим ванредним повећањем на 500 евра од 1. октобра и редовним повећањем које следи од 1. јануара 2026. на 551 евро, минимална зарада у Србији ће бити кумулативно већа од чак 37 одсто, што се никада у историји није десило да се за годину дана она повећа за толико.
Према његовим речима, у Србији ће први пут са повећањем минималне зараде бити остварена покривеност минималне потрошачке корпе минималном зарадом од 111,5 одсто.
Министар финансија и први потпредседник владе најављује да ће у октобру бити рефундирано и 50 одсто школарине за сваког студента који је редовно уписао годину и тај део школарине исплаћиваће се преко студентске картице, а да ће факултети преко Министарства просвете достављати спискове за исплату.
Мали очекује да ће у децембру ове године просечна зарада прећи 1.000 евра на нивоу целе Србије.
"Очекујемо да буде око 1.022 евра. Упркос свим глобалним проблемима, конфликтима, тарифама, царинским ратовима, упркос блокадама и тензијама које смо имали код нас држава показује стабилност, снагу својих јавних финансија и остварује повећање зарада", навео је Мали.
У Србији од 1. децембра 2025. следи и повећање пензија за 12,2 одсто, а како је раније рекао председник Србије Александар Вучић, уместо 436 евра, колико је данас просечна пензија, она ће износити 485 евра.