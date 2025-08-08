clear sky
НОВИ МИНИМАЛАЦ СВЕ БЛИЖЕ Ванредно повећање минималне цене рада од 1. октобра УСКОРО ПРЕГОВОРИ ЗА КОРЕКЦИЈУ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Dnevnik.rs

Први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2026. годину биће одржан у понедељак 18. августа, објављено је на сајту Социјално економског савета (СЕС).

Тренутна минимална цена рада износи 53.592 динара.

Минималац ће, сходно одлуци СЕС-а од 15. јула, бити ванредно повећан од 1. октобра, за 9,4 одсто, односно са садашњих 308 на 337 динара по сату и износиће 58.630 динара.

(K1info.rs)

