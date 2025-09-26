ВАЖАН СТАВ КОМШИЈА И ЗБОГ СРБИЈЕ! Орбан: Настављамо са увозом руских енергената, прекид би уништио мађарску економију
БУДИМПЕШТА: ”Мађарска ће наставити да увози нафту и гас из Русије упркос захтевима америчког председника Доналда Трампа”, изјавио је данас премијер те земље Виктор Орбан и додао да би прекид увоза представљао катастрофу за мађарску привреду.
Орбан је поручио да Мађарска у енергетским питањима делује у складу са сопственим интересима, упркос притиску Европске уније и администрације Сједињених Америчких Држава.
Према његовим речима, "Америка и Мађарска су суверене земље са сопственим аргументима и интересима".
"Рекао сам америчком председнику да ако Мађарској буду искључени руска нафта и природни гас, одмах, у року од једног минута, мађарски економски учинак ће пасти за четири одсто. То значи да би мађарска економија била на коленима", рекао је Орбан за мађарски државни радио.
Премијер Мађарске је истакао да географска и инфраструктурна ограничења отежавају прелазак његове земље на западне снабдеваче, преноси АП.
Америчка агенција напомиње да је Мађарска једна од ретких европских земаља које и даље купују руску нафту и гас од почетка рата у Украјини у фебруару 2022. године.