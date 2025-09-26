ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ОВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ Ево ко има право на ниже рачуне за струју УСВОЈЕНА УРЕДБА О ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОМ КУПЦУ
БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је на данашњој седници измене и допуне Уредбе о енергетски угроженом купцу, којима ће се обезбедити олакшице за социјално угрожена домаћинства у предстојећој грејној сезони, саопштило је Министарство рударства и енергетике.
Како се наводи олакшице су проширене на пензионере са минималним пензијама, као и на особе са статусом борца, ратне и цивилне војне инвалиде и друге кориснике права у складу са прописима о борачко-инвалидској заштити.
Пензионери са пензијама до и у висини од 27.711,33 динара, који имају бројило на своје име, статус енергетски угроженог купца ће стицати без пријављивања, у поступку који по службеној дужности покреће јединица локалне самоуправе.
На основу стеченог статуса енергетски угроженог купца, пензионери са најнижим пензијама оствариваће попуст од 1.000 динара на рачунима за електричну енергију од октобра 2025. године до марта 2026. годне, наводи се у саопштењу.
Право на исте олакшице, по претходно поднетом захтеву у својој локалној самоуправи, имаће и грађани који имају бројило на своје име и статус борца, својство војног инвалида, ратног или мирнодопског, или цивилног инвалида рата или право на породичну инвалиднину, а по остваривању статуса енергетски угроженог купца.
Грађани који су стекли статус енергетски угроженог купца имаће и додатни попуст од пет одсто за редовно плаћање рачуна за електричну енергију до 28. у месецу током грејне сезоне.
За енергетски угрожене купце од октобра до марта неће важити спуштање границе између плаве и црвене зоне, са 1.600 кWх на 1.200 кWх.
Процењује се да ће, са овом олакшицом, пензионери са минималним пензијама и корисници права из борачко-инвалидске заштите моћи да умање своје рачуне за око 1.500 динара током грејне сезоне.
Из министарства наводе и да ће енергетски угрожени купци остваривати право на умањење рачуна за електричну енергију и природни гас без обзира на остварену месечну потрошњу током ове грејне сезоне.
Енергетски угрожени купци у зависности од броја чланова домаћинства могу остварити умањење рачуна за одређене количине електричне енергије током целе године, природног гаса током грејне сезоне, дакле од октобра до марта, као и умањење рачуна за топлотну енергију, у износу од 40 до 60 одсто рачуна за сваки месец за који се испоставља рачун.
Грађани који остварују право на новчану социјалну помоћ, увећану новчану социјалну помоћ, дечји додатак, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, пријављују се, као и до сада, предајом захтева у својој локалној самоуправи, где се изјашњавају да ли ће остварити умањење рачуна за електричну енергију, гас или грејање.
Захтеви се решавају у року од месец дана, а могу се подносити током читаве године.