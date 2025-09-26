ЈАНАФ ЋЕ СЕ ОБРАТИТИ АМЕРИЧКИМА ВЛАСТИМА Тражиће продужетак лиценце за сарадњу са НИС-ом
ЗАГРЕБ: Хрватска компанија Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) данас је саопштила да ће у наредним данима, преко свог америчког адвоката уз подршку владе Хрватске, поднети захтев Канцеларији за контролу стране имовине при Министарству финансија САД (OFAC) за продужење лиценце потребне за наставак извршења Споразума о транспорту сирове нафте закљученог са НИС а.д.
"Кључ за продужење након 1. октобра 2025. године биће активности НИС а.д. према америчким властима", навео је ЈАНАФ у саопштењу.
ЈАНАФ је напоменуо да је добио лиценцу потребну за наставак извршења Споразума о транспорту сирове нафте закљученог са НИС а.д. до 1. октобра 2025. године.
Министарство финансија САД издало је 25. септембра нову посебну лиценцу којом се компанији НИС омогућава обављање оперативних активности најкасније до 1. октобра 2025. године.